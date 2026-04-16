Шоковая терапия в сборных Украины: кто будет спасать отечественный биатлон после громкого провала

Сборная Украины по биатлону входит в новый олимпийский цикл с радикальными изменениями. На заседании президиума национальной Федерации были официально утверждены новые руководители мужской и женской команд. Ставку сделали на звезд прошлого, которые еще недавно сами боролись за медали мировых первенств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Новым старшим тренером женской сборной стала Оксана Хвостенко. Пятикратная медалистка чемпионатов мира сменит на этом посту Николая Зоца.
Хвостенко приходит на должность не с пустыми руками: последние годы она успешно возглавляла юниорскую команду, где под ее руководством украинки выиграли Кубок наций и зачет эстафет на юниорском Кубке IBU. Теперь перед ней стоит задача перенести этот успех на взрослый уровень.
Мужскую сборную возглавит Сергей Семенов - обладатель Малого хрустального глобуса и двукратный призер ЧМ.
Его назначение стало определенной неожиданностью, ведь после завершения карьеры в 2020 году Семенов работал в команде сервисменом и не имел опыта главного тренера. На этой должности он заменит Надежду Белову.
Кроме тренеров определились и с составами сборных, которые будут готовиться к сезону-2026/27. В женскую команду вошли 12 спортсменок, в мужскую - 8.
Списки сборных Украины
Капитан мужской сборной Дмитрий Пидручный уже успел оценить такой шаг федерации. По его словам, отсутствие тренерского опыта у Семенова компенсируется огромным багажом знаний современного биатлона.
"Сергею я доверяю, знаю, как он относится к любой работе. Думаю, это лучшее решение из тех вариантов, что были на столе. Надо пробовать молодых специалистов, которые имеют амбиции и собственное видение", - отметил лидер команды в комментарии "Суспільне Спорт".
Оксана Хвостенко (фото: Федерация биатлона Украины)
Оксана Хвостенко - пятикратная медалистка чемпионатов мира по биатлону и шестикратный призер этапов Кубка мира. Участница двух Олимпийских игр (2002 и 2006 годов): лучший результат - 20-е место в индивидуальной гонке (2006). Карьеру биатлонистки завершила в сезоне-2010/11, и со временем перешла к тренерской деятельности.
Сергей Семенов - двукратный медалист чемпионатов мира и девятикратный медалист этапов Кубка мира. Участник трех Олимпиад (2010, 2014 и 2018): лучший результат - 33-е место в спринте в Ванкувере-2010. Обладатель Малого хрустального глобуса индивидуальных гонок в сезоне-2014/15. Последние гонки в карьере провел в сезоне-2019/20.
