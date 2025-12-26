ua en ru
Шевченко рассказал о футболе под сиренами, возвращении россиян и какой мир нужен Украине

Пятница 26 декабря 2025 15:28
UA EN RU
Шевченко рассказал о футболе под сиренами, возвращении россиян и какой мир нужен Украине Фото: Андрей Шевченко (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко дал большое интервью ведущей шведской газете Dagens Nyheter, в котором в частности рассказал о реалиях футбола во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт шведского издания.

Футбол под обстрелами

Шевченко отметил, что несмотря на войну украинский футбол не остановился.

"Футбол в Украине работает, хотя и очень сложно. Играют мужские и женские сборные, юношеские команды, даже любительские лиги".

При этом матчи регулярно прерывают воздушные тревоги.

"Почти каждый уик-энд игры останавливаются из-за сирен. На стадионы допускают столько людей, сколько могут вместить укрытия".

По словам Шевченко, повседневная работа УАФ происходит в условиях, далеких от нормальных.

"Иногда люди вообще не спят всю ночь. Мы начинаем день с того, что выясняем, где были обстрелы, кто там живет и что произошло".

Он вспомнил случай, когда во время подготовки к матчу сборной было попадание в дом одного из игроков.

"К счастью, все выжили. Но это те вещи, с которыми мы имеем дело каждый день".

"Давление должно быть со всех направлений"

На этом фоне Шевченко резко раскритиковал рекомендации Международного олимпийского комитета и решения Спортивного арбитражного суда (CAS), которые позволяют российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх.

"Все страны, которые стоят на стороне России, должны быть отстранены на время войны. Давление должно осуществляться по всем возможным направлениям одновременно", - подчеркнул он.

Шевченко в очередной раз подчеркнул, что спорт не может оставаться в стороне, когда речь идет о полномасштабной войне и грубых нарушениях международного права.

О мире для Украины

Говоря о возможных мирных соглашениях, глава УАФ подчеркнул необходимость справедливых условий.

"Сейчас появляется очень много новостей, и мы не всегда понимаем, что из этого является правдой, а что нет. Все хотят мира для Украины, но я первым скажу: это должен быть разумный мир, который Украина и наши европейские союзники смогут принять", - заявил Шевченко.

Ранее мы сообщили, что президент Украины забрал стипендии у известных спортсменов-предателей.

Также узнайте, как Усик передал Джошуа подарок от украинских военных.

