Что светит Украине без звезд? Баскетбольная сборная стартует в квалификации чемпионата мира

Потери Украины перед стартом

В матчах первого игрового окна квалификации наша национальная команда встретится 27 ноября в Тбилиси с Грузией (начало - в 19:00 по киевскому времени) и 30 ноября в латвийской Риге - с Данией.

Тренерский штаб сборной во главе с латвийским специалистом Айнарсом Багатскисом вызвал на эти матчи 12 игроков.

Состав сборной Украины:

Защитники:

Михаил Бублик ("Киев-Баскет")

Егор Сушкин ("Киев-Баскет")

Александр Ковляр ("Будучност", Черногория)

Илья Тыртышник ("Катарцано", Италия)

Форварды:

Александр Липовый ("Рапид", Румыния)

Артем Ковалев ("Байройт", Германия)

Андрей Войналович ("Сабах", Азербайджан)

Вячеслав Бобров ("Динамо", Румыния)

Ростислав Новицкий (ВЭФ, Латвия)

Иван Ткаченко (без клуба)

Центровые:

Максим Кличко ("Монако", Франция)

Артем Пустовой ("Андорра", Испания)

"Сине-желтые" подходят к матчам с большими кадровыми проблемами. Из-за травм не помогут сборной Иссуф Санон и Виталий Зотов. По другим причинам отсутствуют Илья Сидоров и Богдан Близнюк.

Не сыграют также экс-баскетболисты НБА Алексей Лень и Дмитрий Скапинцев. Нынешние игроки мадридского "Реала" и иерусалимского "Хапоэля" соответственно - проигнорировали вызов в национальную команду.

Особый матч для Грузии

Украина стартует в отборе выездным матчем против Грузии - команды, которая в последние годы стабильно прогрессирует.

Грузины шесть раз подряд выходили на чемпионат Европы, а на последнем Евробаскете дошли до четвертьфинала, выбив одного из фаворитов - Францию. В 2023 году Грузия впервые в истории сыграла на чемпионате мира, обойдя в квалификации, в частности, и сборную Украины.

Главная звезда грузинской сборной - Торнике Шенгелия. Накануне он сыграл матч Евролиги за "Барселону", а уже утром вылетел в Тбилиси и присоединится к команде буквально за несколько часов до старта игры.

Еще один знаковый игрок - Гиорги Шермадини. Центровой "Тенерифе" объявил, что завершает международную карьеру именно во время этого окна. Матч против Украины - станет для него последним домашним поединком за сборную.

Не стоит забывать и о натурализованном американце Теде Макфаддене - ветеране, который доставил Украине немало хлопот в отборе на ЧМ-2023, набрав 49 очков в двух матчах.

Украина и Грузия имеют равенство по личным встречам - 2:2. Последние противостояния состоялись в квалификации ЧМ-2023. В Тбилиси победу праздновали грузины (88:83). А в Риге номинально домашний матч выиграла Украина (79:66).

Настрой "сине-желтых"

Капитан нашей команды Артем Пустовой отметил важность старта квалификации:

"Мы много играли против Грузии, знаем их игроков и лидеров. Всегда первая игра на старте квалификации очень важна. Хочется начать с победы. У грузин будут в составе основные игроки, в частности Шенгелия и Шермадини, для которого это будет последняя домашняя игра за сборную. Поэтому в Тбилиси будет много болельщиков - атмосфера будет горячая", - цитирует игрока официальный сайт ФБУ.

Украина в отборе на ЧМ-2027: что известно

После успешного выступления в преквалификации, "сине-желтые" попали в группу А основного раунда. Их соперниками жребий определил сборные Испании, Грузии и Дании. Матчи состоятся с ноября 2025 года по июль 2026-го.

Календарь матчей сборной Украины:

27 ноября 2025 года, Грузия - Украина

30 ноября 2025 года, Украина - Дания

27 февраля 2026 года, Украина - Испания

2 марта 2026 года, Испания - Украина

2 июля 2026 года, Украина - Грузия

5 июля 2026 года, Дания - Украина

Путь на мундиаль

Три лучшие команды по итогам первого раунда выйдут во второй этап отбора, где сформируют объединенную группу с тремя лучшими в квартете B (Греция, Черногория, Португалия, Румыния).

При этом результаты матчей первого этапа между командами, которые пройдут дальше, сохранятся.

Матчи второго этапа стартуют в августе 2026 года, а завершатся - в марте 2027-го.

Чемпионат мира с участием 32-х команд состоится в августе-сентябре 2027 года в Катаре.

Где смотреть матчи

Оба поединка национальной команды в ноябре в рамках отбора на чемпионат мира-2027 можно будет посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт" и местных телеканалах "Суспільного".