Без шансов для Польши: Свитолина положила в копилку Украины вторую победу в Кубке Билли Джин Кинг

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Украина - Польша - 2:0

Элина Свитолина - Катаржина Кава - 6:2, 6:1

Мегазвезда против андердога

После того, как Марта Костюк без особых проблем одолела лидера польской команды Магду Линетт, казалось во встрече Свитолина - Кава проблем для наших не будет вообще.

Судите сами, с одной стороны сетки была настоящая мегазвезда мирового тенниса, 7-я в рейтинге WTA и победительница многих турниров Свитолина. С другой - более чем скромная по всем параметрам Кава, которая в мировом рейтинге никогда не поднималась выше 112-й строчки (да и этот пик датируется 2020 годом), а на турнирах Грэнд Слэм не проходила дальше второго круга. Сейчас в мировом рейтинге Кава идет 160-й. В национальном списке она занимает шестую позицию.

И речь идет не о молодой перспективной атлетке, у которой все впереди. Катаржине уже 33 - она на два года старше Свитолиной.

Детали матча

Тем не менее старт встречи для Элины выдался непростым, да и вообще довольно странным. Соперницы поочередно отдавали друг другу свои подачи. И такой парад щедрости продолжался до пятого гейма, когда Свитолина буквально выгрызла очередной розыгрыш на своих мячах.

Украинка наконец повела - 3:2 и этот момент стал переломным. Больше до конца партии Кава очков на свой счет не записывала: победа Свитолиной - 6:2.

Во втором сете Элине уже было значительно легче. Она рванула со старта (3:0) и казалось, что вслед за Костюк подарит сборной соперниц еще одну "баранку". Но Каве удалось выиграть один гейм престижа (сделала счет - 1:3), что, впрочем лишь отсрочило ее неизбежное поражение. Матч продолжался 53 минуты.

Свитолина выиграла 19-й одиночный матч в Кубке Билли Джин Кинг и обновила рекорд национальной сборной, который принадлежит именно ей.

Что дальше

Матчевая встреча Украина - Польша продолжится в субботу, 11 апреля. В 13:00 по Киеву на корт выйдут пары. Украинки Людмила и Надежда Киченок будут играть против Майи Хвалинской и Катаржины Кавы.

Если "сине-желтые" победят, противостояние на этом завершится. Если нет, возможны еще два одиночных матча:

Элина Свитолина - Магда Линетт

Марта Костюк - Катаржина Кава

Противостояние продлится до трех побед одной из команд.