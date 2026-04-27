Костюк с разгромом и рекордами вышла в четвертьфинал "тысячника" в Мадриде (видео)

Марта Костюк продолжает свое триумфальное шествие на грунтовых кортах Европы. Украинская теннисистка во второй раз подряд пробилась в четвертьфинал престижных соревнований в Мадриде, не оставив шансов очередной представительнице США.
WTA 1000, Мадрид. 1/8 финала
Марта Костюк (Украина) - Кэти Макнелли (США) - 6:2, 6:3
Матч 1/8 финала против Кэти Макнелли (WTA 76) стал для Костюк (WTA 23) демонстрацией уверенности. Украинка одолела соперницу в двух сетах за 1 час и 15 минут.
Интересно, что меньше двух недель назад Марта уже побеждала Макнелли на турнире в Руане, где в итоге подняла над головой чемпионский кубок.
Благодаря сегодняшнему успеху Костюк обновила несколько впечатляющих статистических показателей:
Для Костюк это будет уже 23-й четвертьфинал на уровне WTA и пятый на турнирах категории WTA 1000. Она повторила свой лучший результат в Мадриде сезона-2025. Тогда путь украинки на этой стадии остановила Арина Соболенко.
В среду, 29 апреля, Марта будет бороться за путевку в полуфинал. Ее соперницей станет 13-я ракетка мира Линда Носкова из Чехии. Чешка создала главную сенсацию игрового дня, выбив с турнира третью сеяную американку Коко Гофф. Ранее Костюк и Носкова на корте не встречались, что добавляет поединку дополнительной интриги.
Ранее мы сообщили, что действующий чемпион Алькарас официально снялся с Ролан Гаррос-2026.