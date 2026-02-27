"Шахтер" вырвался в лидеры УПЛ: домучил "Верес" с голом именинника

УПЛ, 18-й тур

"Шахтер" - "Верес" - 1:0

Гол: Бондарь, 81

Эксперименты Турана и чудеса Гороха

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран удивил составом, оставив героя прошлого тура Ласину Траоре в запасе. Вместо него с первых минут появился главный зимний лот клуба - Проспер Обах, для которого этот матч стал официальным дебютом за дончан.

Несмотря на статус фаворита, игра далась "горнякам" непросто. Моменты были, но творил чудеса в воротах голкипер ровенчан Валентин Горох.

Во втором тайме "Шахтер" усилил давление, но мяч упорно не шел в ворота. Игра становилась нервной: из-за эмоций желтые карточки получили Педриньо, Алиссон и даже сам Арда Туран. Понимая, что план не сработал, тренер провел двойную замену, выпустив Траоре и Невертона.

Развязка наступила на 81-й минуте. После розыгрыша углового защитник Валерий Бондарь оказался самым ловким в штрафной площадке и отправил мяч в сетку - 1:0. Таким образом один из лидеров "горняков" сам поздравил себя с днем рождения - сегодня ему исполнилось 27 лет.

На последних минутах Траоре мог удвоить преимущество, но защитник гостей вынес мяч с линии уже пустых ворот.

"Шахтер" выходит в лидеры

Благодаря этой победе "Шахтер" набирает 41 очко и становится новым лидером УПЛ, обойдя черкасский ЛНЗ. У конкурента - игра в запасе, но черкасцы играют в субботу с "Полесьем", так что три очка не гарантированы.