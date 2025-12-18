"Шахтер" - "Риека": почему даже ничья выведет украинский клуб напрямую в 1/8 финала

Когда и где смотреть матч

Встреча шестого тура Лиги конференций пройдет на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове.

Из-за войны с российскими оккупантами именно здесь "Шахтер" проводит свои номинально домашние еврокубковые матчи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Встречу эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке "Спорт" и во всех "MEGOPACK". Также матч можно посмотреть бесплатно в прямом эфире на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Турнирная ситуация и мотивация "Шахтера"

После пяти туров команда Арды Турана имеет в своем активе 12 очков и занимает второе место в общей таблице основного этапа Лиги конференций, уступая лишь "Страсбуру".

Победа или ничья в матче с "Риекой" гарантирует дончанам прямой выход в 1/8 финала без участия в стыковых поединках.

Выход в плей-офф "горняки" оформили еще в прошлом туре, когда обыграли мальтийский "Хамрун Спартанс" со счетом 2:0.

Во внутреннем чемпионате "Шахтер" также ушел на зимнюю паузу уверенно: в последнем туре УПЛ дончане разгромили "Эпицентр" со счетом 5:0 и будут зимовать на второй позиции, имея одинаковое количество очков с лидером ЛНЗ.

Кадровая ситуация у "горняков" выглядит стабильно - новых потерь в лазарете нет, а Лассина Траоре уже восстановился после травмы. Возвращение Алиссона ожидается позже.

Что представляет собой "Риека"

Хорватский клуб подходит к матчу на 14-м месте в сводной таблице Лиги конференций, имея 8 очков. Команда Виктора Санчеса проиграла лишь один матч, а ее оборона является одной из самых надежных на турнире - всего два пропущенных мяча за пять туров.

В предыдущем туре Лиги конференций хорваты разгромили "Целье" со счетом 3:0, а ранее одолели пражскую "Спарту". В национальном чемпионате "бело-синие" недавно также выдали громкий результат, разбив "Хайдук" 5:0.

В то же время сочетание выступлений на внутренней и европейской аренах дается "Риеке" непросто. В чемпионате Хорватии команда идет шестой, хотя имеет матч в запасе. Догнать лидера - загребское "Динамо" - уже нереально из-за значительного отставания.

В Кракове Санчес не сможет рассчитывать на одного из ключевых хавбеков - Деяна Петровича, который пропускает игру из-за перебора желтых карточек.

История встреч

"Шахтер" и "Риека" ранее не пересекались в официальных матчах. Для хорватского клуба это будет третье противостояние с украинскими командами.

Ранее "Риека" играла с "Металлистом" (два поражения - 0:2 и 1:2) и "Колосом", которому уступила со счетом 0:2.

Формат турнира

По итогам основного этапа Лиги конференций восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала.

Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют стыковые матчи за право продолжить борьбу. Остальные участники завершат выступления в еврокубках.

Матч в Кракове станет определяющим для "Шахтера" в борьбе за место среди элитной восьмерки турнира.