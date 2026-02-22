"Шахтер" с хет-триком джокера разгромно победил во Львове: первая неудача испанского тренера "Карпат"

УПЛ, 17-й тур

"Шахтер" - "Карпаты" - 3:0

Голы: Траоре, 67, 71, 82

Штиль в первом тайме

Старт поединка не поразил зрителей высокими скоростями. "Горняки" привычно контролировали мяч, однако их позиционные атаки разбивались о насыщенную оборону львовян, которые проводили свой первый официальный матч под руководством испанского наставника Франсиско Фернандеса.

"Шахтеру" не хватало остроты - фланговые подачи не находили адресатов, поэтому дончанам пришлось полагаться на удары с дистанции. Наиболее активным в этом был Назарина, но его первая попытка прошла выше ворот, а со второй уверенно справился кипер хозяев Домчак.

После перерыва "Карпаты" попытались перехватить инициативу. Хозяева едва не шокировали фаворита после аута от Сыча: мяч отлетел к Костенко, но тот с убойной дистанции не смог попасть в створ.

Джокер Траоре

Ключевым фактором успеха стали кадровые решения Арды Турана. Тренерский штаб выпустил на поле свежие силы, что мгновенно дало результат. Главным героем вечера стал Траоре, который за короткий промежуток времени трижды расписался в воротах львовян.

Счет был открыт после навеса Аллисона - Траоре перепрыгнул защитника Бабогло и головой отправил мяч в сетку. Вскоре тот же дуэт организовал второе взятие ворот. Аллисон снова ассистировал, а буркинийский форвард "прошил" верхний угол мощным выстрелом.

Окончательное унижение "Карпат" произошло после грубой ошибки Сыча. Изаки перехватил мяч и вывел Траоре на пустые ворота - нападающий спокойно оформил хет-трик.

Двоевластие на вершине

Убедительный триумф позволил "Шахтеру" набрать 38 зачетных пунктов. Дончане продолжают делить первую строчку с черкасским ЛНЗ, который остается главной сенсацией текущего сезона. "Карпаты" же после поражения с 19-ю очками остаются на 10-й позиции.