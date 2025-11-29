Сенсационный ЛНЗ дожал "Кудривку" и вплотную приблизился к "Шахтеру" в УПЛ (видео)

УПЛ, 14-й тур

ЛНЗ - "Кудривка" - 1:0

Гол: Ассинор, 37

Детали матча

Команда Виталия Пономарева продолжает победное шествие: черкасцы добыли три очка в третьем матче подряд.

Хотя в отчетном поединке пришлось приложить немало усилий для успешного завершения противостояния с новичком элиты.

Развязка наступила на 37-й минуте, когда результативную атаку провели легионеры клуба. Косовар Яшари разогнал стремительную контратаку и отдал пас на нигерийца Проспера, тот в свою очередь прострелил в центр штрафной, где ганец Ассинор без проблем замкнул передачу в пустые ворота.

Это второй ассист Проспера в сезоне УПЛ, также на счету вингера 7 забитых голов. По кулуарной информации, нигериец может начать следующую часть сезона уже в составе донецкого "Шахтера". Но официального подтверждения пока нет.

Каким будет ответ "Шахтера"

Победа позволила ЛНЗ закрепиться на 2-м месте турнирной таблицы, имея в активе 29 баллов.

Отрыв от третьей команды - житомирского "Полесья" вырос до 5-ти пунктов, отставание от "Шахтера" - сократилось до одного.

Конкуренты черкасцев в текущем туре еще не играли поэтому имеют матчи в запасе. Однако у них непростые соперники, поэтому не факт, что житомирский и донецкий клуб возьмут по три очка.

"Полесье" в воскресенье, 30 ноября дома играет с луганской "Зарей". А "Шахтер" во Львове примет криворожский "Кривбасс".