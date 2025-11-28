ua en ru
"Шахтер" против "Кривбасса", "Динамо" с новым тренером: расписание 14-го тура УПЛ

Пятница 28 ноября 2025 14:39
"Шахтер" против "Кривбасса", "Динамо" с новым тренером: расписание 14-го тура УПЛ Фото: "Кривбасс" попытается остановить "Шахтер" (УПЛ)
Автор: Андрей Костенко

28 ноября стартует 14-й тур украинской Премьер-лиги. Его программа рассчитана на четыре дня.

Расписание поединков и трансляций - подскажет РБК-Украина.

"Эпицентр" меняет "дом"

В пятницу, 28 ноября, состоится одна встреча. В 18:00 на столичной "Оболонь Арене" местные "пивовары" примут "Колос" из Ковалевки.

Две игры запланированы на субботу, 29 ноября. В 15:30 ЛНЗ в Черкассах сыграет с "Кудривкой". А в 18:00 - "Верес" в Ровно сойдется с львовскими "Карпатами".

Три матча состоятся в воскресенье, 30 ноября. Откроет игровой день в 13:00 противостояние "Александрии" и львовского "Руха". Затем, в 15:30, "Эпицентр" из Каменец-Подольского примет харьковский "Металлист 1925". Обращаем внимание, что этот матч пройдет на Киевщине - на арене "Левый Берег". А в 18:00 "Полесье" в Житомире сыграет с луганской "Зарей".

Интриги первого дня зимы

Завершат программу в понедельник, 1 декабря, наши представители в еврокубках. В 15:30 столичное "Динамо" на собственном стадионе сыграет с "Полтавой". В этом матче состоится дебют Игоря Костюка на посту главного тренера действующих чемпионов.

А в 18:00 на "Арене Львов" пройдет центральная игра тура. Лидер первенства - донецкий "Шахтер" сыграет с 5-й командой - криворожским "Кривбассом".

Перечень матчей 14-го тура УПЛ

Пятница, 28 ноября

  • 18:00. "Оболонь" - "Колос"

Суббота, 29 ноября

  • 15:30. ЛНЗ - "Кудривка"
  • 18:00. "Верес" - "Карпаты"

Воскресенье, 30 ноября

  • 13:00. "Александрия" - "Рух"
  • 15:30. "Эпицентр" - "Металлист 1925"
  • 18:00. "Полесье" - "Заря"

Понедельник, 1 декабря

  • 15:30. "Динамо" - "Полтава"
  • 18:00. "Шахтер" - "Кривбасс"

Где смотреть матчи

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

