Сенсации в полуфинале: "золото" ЧМ U-20 разыграют без европейских команд (видео)

Исторический прорыв Марокко

Программу 1/2 финала открыли сборные Франции и Марокко.

На 23-й минуте африканцы вышли вперед после пенальти в исполнении Забири. Нападающий пробил в стойку, но мяч отскочил в спину голкиперу, а затем - в ворота. Взятие ворот официально записали, как автогол голкипера французов Ольмета.

Во втором тайме Мишаль восстановил равновесие для Франции, и основное время завершилось со счетом 1:1.

В овертайме марокканцы остались в меньшинстве после удаления Нзингула, однако французы этим не воспользовались. Дело дошло до серии пенальти, где точнее были африканские футболисты - 5:4.

Этот результат стал историческим для Марокко - сборная страны впервые вышла в финал чемпионата мира U-20.

Аргентина - в восьмой раз в финале

Во втором полуфинале сошлись две южноамериканские сборные - Аргентина и Колумбия. Единственный гол в матче забил Сильветти на 72-й минуте, обеспечив аргентинцам минимальную победу - 1:0.

Колумбийцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Рентерии на 79-й минуте.

Для Аргентины это уже восьмой выход в финал молодежного чемпионата мира. Сборная этой страны остается рекордсменом по количеству титулов - шесть побед.

Без Европы и Украины

Представителя Европы не будет в финале ЧМ U-20 впервые с 2009 года, когда чемпионом стала Гана, которая одолела Бразилию. С тех пор европейские сборные четыре раза выигрывали титул (Франция, Сербия, Англия, Украина) и дважды уступали в финалах (Португалия и Италия).

Напомним, что сборная Украины на турнире-2025 выиграла свою группу, но уже в 1/8 финала уступила Испании (0:1). Испанцы в свою очередь в четвертьфинале проиграли Колумбии (2:3).

Когда решающие матчи

На турнире осталось сыграть два поединка.

Сначала Франция и Колумбия разыграют "бронзу". Матч за третье место состоится в субботу, 18 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Финал между Аргентиной и Марокко пройдет в ночь на понедельник, 20 октября: он стартует в 2:00 по Киеву.

Оба медальных поединка будут транслироваться на платформах "Суспільне Спорт" и местных каналах "Суспільного" - официального транслятора молодежного ЧМ в Украине.