Сенсации АТР Finals: де Минаур обыграл Фритца, Алькарас возглавил группу

Австралийский теннисист Алекс де Минаур одержал сенсационную победу над Тейлором Фритцом в третьем туре группы "Джимми Коннорс" на Итоговом турнире АТР в Турине. Одновременно Карлос Алькарас обеспечил себе первое место в группе, одолев Лоренцо Музетти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матчей.
В двух сетах австралиец победил действующего финалиста турнира со счетом 7:6(3), 6:3 за 1 час 35 минут.
Для де Минаура это первая победа на Итоговом турнире, которая позволила ему занять вторую позицию в группе и квалифицироваться в полуфинал, где он встретится со второй ракеткой мира Янником Синнером.
"Эта победа очень важна для меня - она открывает шанс на плей-офф и придает уверенности", - отметили источники в тренерском штабе австралийца.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас в параллельном поединке уверенно обыграл Лоренцо Музетти из Италии 6:4, 6:1 за 1 час 24 минуты.
Эта победа гарантировала испанцу первое место в группе "Джимми Коннорс" и сохранение лидерства в мировом рейтинге по итогам года.
Музетти остался последним в группе, тогда как де Минаур с одним выигрышем в трех матчах поднялся на вторую позицию, что позволило ему выйти в полуфинал турнира.
В группе "Бьорн Борг" Янник Синнер уже обеспечил себе первое место. Второй слот в полуфинал определят 14 ноября Александр Зверев и Феликс Оже-Альяссим.
А поединок де Минаура против Синнера обещает стать ключевым в борьбе за титул АТР Finals 2025.
Напомним, что первым участником плейоф группы "Бьорна Борга" стал Янник Синнер, он победил Александра Зверева и гарантировал место в топ-2.
