Сенсация Australian Open: 38-летний Джокович выбил действующего чемпиона и вышел в финал

Пятница 30 января 2026 16:50
Сенсация Australian Open: 38-летний Джокович выбил действующего чемпиона и вышел в финал Новак Джокович (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Легендарный Новак Джокович в пятисетовом триллере одолел действующего чемпиона Янника Синнера и стал самым возрастным финалистом в истории австралийского мэйджора. Серб претендует на исторический 25-й титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Реванш легенды: как Джокович остановил фаворита

В Мельбурне завершился второй полуфинальный поединок мужской сетки Australian Open - 2026. 38-летний серб Новак Джокович (4-й номер посева) в изнурительном противостоянии, которое длилось 4 часа 10 минут, выбил из турнира двукратного триумфатора соревнований итальянца Янника Синнера.

Несмотря на статус аутсайдера у букмекеров, опытный серб сумел перевернуть ход игры и победить со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4, 6:4.

Ход игры: драма на "Род Лейвер Арене"

Начало встречи было за Синнером, который быстро взял первую партию. Однако уже во втором сете Джокович продемонстрировал фирменную стойкость, серб не только отыграл три брейк-пойнта подряд при счете 3:1, но и довел сет до победы.

Итальянец ответил успехом в третьей партии, но в концовке матча физическое и психологическое преимущество было на стороне ветерана.

Ключевым фактором стала реализация моментов. Янник Синнер имел колоссальное преимущество по количеству брейк-пойнтов, однако воспользовался лишь 2 шансами из 18.

Зато Новак продемонстрировал гроссмейстерскую эффективность, реализовав 3 из 8 попыток.

В частности, в решающем сете итальянец потерял пять возможностей взять подачу соперника на старте и еще три - при счете 3:4.

Исторические рекорды и финал против Алькараса

Выход в финал позволил Джоковичу обновить несколько мировых достижений:

  • Он стал самым возрастным участником решающего матча Australian Open в истории.
  • Это 38-й финал турниров Grand Slam для серба (абсолютный рекорд среди мужчин).
  • В случае победы Новак получит 25-й титул "Шлема", опередив по этому показателю всех теннисистов и теннисисток в истории.

В битве за титул Джоковича ждет встреча с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом.

Испанец ранее прошел Александра Зверева, установив собственный рекорд как самый молодой игрок, который добрался до финалов всех четырех мэйджоров.

Сейчас счет в очных встречах Джоковича и Алькараса - 5:4 в пользу серба. В прошлом году Новак уже побеждал испанца на австралийских кортах на стадии 1/4 финала.

Ранее мы сообщили, что все украинки выбыли из парного разряда Australian Open-2026.

Также читайте, кто сыграет в женском финале Australian Open-2026.

