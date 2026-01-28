RU

Развязка Лиги чемпионов: полный список матчей заключительного тура и с кем сыграют украинцы

ПСЖ Ильи Забарного борется за топ-8 (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Заключительный, восьмой тур общего раунда Лиги чемпионов-2025/26 пройдет в среду, 28 января. По его итогам определятся восемь участников 1/8 финала и 16 команд, которые сыграют в стыковых поединках плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Триумфаторы и неудачники

Лидеры турнира - лондонский "Арсенал" и мюнхенская "Бавария" - уже досрочно оформили выход в 1/8 финала.

Еще 13 клубов гарантировали себе как минимум выход в стыковые матчи плей-офф:

  • "Реал"
  • "Ливерпуль"
  • "Тоттенхэм"
  • ПСЖ
  • "Ньюкасл"
  • "Челси"
  • "Барселона"
  • "Спортинг"
  • "Манчестер Сити"
  • "Атлетико"
  • "Аталанта"
  • "Интер"
  • "Ювентус"

В то же время четыре коллектива - "Кайрат", "Вильярреал", "Славия" и "Айнтрахт" - перед последним туром потеряли даже математические шансы на продолжение борьбы.

По итогам сегодняшних встреч сформируется окончательная таблица турнира. Топ-8 команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, которые займут места от 9-го до 24-го, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные участники завершат выступления в еврокубках.

За что будут сражаться команды украинцев

Все 18 матчей последнего тура стартуют сегодня одновременно - в 22:00 по киевскому времени.

"Реал" Андрея Лунина и ПСЖ Ильи Забарного ведут борьбу за топ-8. Парижане встретятся дома с английским "Ньюкаслом", а мадридцы - на выезде с португальской "Бенфикой".

Лиссабонцы, цвета которых защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков, имеют теоретические шансы на выход в стыки, но они очень призрачны. Даже победа над "Реалом" "орлам" ничего не гарантирует. Надо также надеяться на счастливое стечение обстоятельств в других матчах.

Зато азербайджанский "Карабах" Алексея Кащука уже одной ногой в плей-офф. Даже ожидаемое поражение на выезде от английского "Ливерпуля" этого не изменит. Шансы не попасть в стыки есть, но там нужны фантастические результаты в параллельных играх.

За последнюю строчку, дающую пропуск в плей-офф держится греческий "Олимпиакос" Романа Яремчука. Свою судьбу команда будет решать в выездном поединке с будущим клубом Александра Зинченко - нидерландским "Аяксом".

Лига чемпионов, 8-й тур

Начало всех встреч - в 22:00 по Киеву

  • "Бенфика" - "Реал"
  • ПСЖ - "Ньюкасл"
  • "Ливерпуль" - "Карабах"
  • "Аякс" - "Олимпиакос"
  • "Арсенал" - "Кайрат"
  • "Атлетико" - "Буде-Глимт"
  • "Атлетик" - "Спортинг"
  • "Боруссия" Д - "Интер"
  • "Барселона" - "Копенгаген"
  • "Брюгге" - "Марсель"
  • "Айнтрахт" - "Тоттенхэм"
  • "Байер" - "Вильярреал"
  • "Манчестер Сити" - "Галатасарай"
  • "Монако" - "Ювентус"
  • "Наполи" - "Челси"
  • "Пафос" - "Славия"
  • ПСВ - "Бавария"
  • "Юнион" - "Аталанта"

Где смотреть ЛЧ

В Украине официальным транслятором турнира остается онлайн-платформа MEGOGO, которая владеет правами на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций как минимум до 2027 года.

Просмотр доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Футбол