Роялти до 3 миллионов евро: Винник признался, почему переводит свои песни (видео)

Певец Олег Винник, который впервые за долгое время рассказал о жизни за границей, объяснил, почему переводит свои хиты. Это действительно может приносить немалые средства, но сам артист уверяет, что деньги не его главная цель.

Почему Винник переводит свои песни

По словам певца, это не стратегический ход. К тому же Винник рассказал, что начал переводить некоторые хиты еще давно.

"Если говорить о хитах украиноязычных, то, мне кажется, что вы услышали "Наталя Натали". Это вообще было лет пять или шесть назад", - сказал артист.

Также он перевел песню "Невеста", которую исполнял на русском. Сейчас она звучит на немецком.

Винник объяснил, что получал немало сообщений от друзей-немцев, которые очень просили дать новое дыхание этому треку. Она удачно "вписалась" на свадьбах, и, отмечает певец, интересно звучит на другом языке. Но это точно не проект или какой-то план, подчеркнул он.

"Стратегически поставить (цель) песни переводить - это не для меня. Если уж по правде, то я еще лет 15 назад уже начал писать немецкоязычный альбом. Но просто забросил, потому что времени не было. Я работал в Украине, для людей, и времени у тебя просто нет", - признался Винник.

Кроме этого, певец признался, что уже пишет песню на итальянском. А на русском, заявил Винник, он больше не пишет.

Также Олег ответил, правда ли, что за хиты в Германии можно получать роялти до 3 миллионов евро в год.

"Я уже когда-то об этом говорил, что такие песни как "Нино", такого такого уровня популярности, если бы они в Германии родились, то да, абсолютно подтверждаю это в районе таких сумм. Немецкоязычный хит где-то в таких суммах определяется", - сказал певец.

"Если бы я за песни, которые писал и переводил на немецкий язык, если бы так было, эти все мои хиты, то мне кажется, что в начале войны эта вся помощь моя была бы в миллионах евро", - сказал Винник.