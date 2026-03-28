Ярослав Амосов возвращается в октагон UFC: известна дата и соперник

С кем и когда Ярослав Амосов проведет второй бой в UFC

Следующим соперником украинца станет 33-летний испанец Хоэль Альварес (23-3).

Поединок состоится 9 мая 2026 года в рамках турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Главным событием этого вечера станет чемпионский бой в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Шоном Стриклендом.

Путь бойцов к очному противостоянию

Для 32-летнего Амосова это будет второй поединок под эгидой UFC.

В своем дебютном бою в самом престижном промоушене мира, который состоялся 14 декабря 2025 года на турнире UFC on ESPN 73, украинец блестяще победил американского ветерана Нила Магни удушающим приемом уже в первом раунде.

До перехода в организацию Дэни Уайта Амосов длительное время доминировал в Bellator, где владел чемпионским поясом.

Для Альвареса майский бой станет вторым выступлением в полусреднем весе.

Ранее испанец выступал в легком весе, где из-за высокого роста (191 см) испытывал серьезные проблемы при сгонке веса.

Переход в высшую категорию оказался удачным: в октябре прошлого года Альварес победил Висенте Луке единогласным решением судей.

Испанец является классическим финишером - 95% своих побед он одержал досрочно (17 из них сабмишенами).

Амосов хочет забрать пояс UFC у россиянина

В одном из интервью Амосов заявил, что одной из самых больших мотиваций для него является возможность забрать чемпионский титул у россиянина (сейчас чемпионом в дивизионе является дагестанец Ислам Махачев).

Несмотря на призывы в обществе к бойкоту таких встреч, боец убежден, что такой поединок будет восприниматься иначе, а победа над представителем страны-агрессора и возвращение пояса в Украину - это совсем другая история.

Сейчас он не фокусируется на титульном противостоянии, ведь для выхода на этот уровень нужно получить еще одну-две победы, однако конечная цель остается неизменной.