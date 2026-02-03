Российский дрон разрушил квартиру продюсера "Фабрики звезд": жуткие кадры

Телеведущий обнародовал видео с последствиями удара по его дому.

"Эффект "Герань"! Была спальня, а теперь ра*ка сделала нам террасу со свежим морозным воздухом и прекрасным видом. Могли и не проснуться, но дома никого не было. Все живы", - написал Гончаренко.

В комментарии для "Детектора медиа" продюсер уточнил, что больше всего пострадала его квартира на 16-м этаже, а также жилье соседей этажом выше - на 17-м.

В его квартире серьезно повреждены пол и потолок, уничтожен балкон, часть мебели обгорела.

Алексей Гончаренко показал разрушенную квартиру после атаки РФ (скриншот)

Пока неизвестно, удастся ли их восстановить. В то же время вторая комната, из-за своего расположения, подверглась меньшим разрушениям, чем спальня.

На момент удара Алексей Гончаренко вместе с семьей находился за городом, поэтому никто из близких не пострадал.

По его словам, о разрушениях он узнал уже из видео, которые начали появляться в сети.

"Когда я открыл глаза, то уже видел видео с моей квартирой в сети, как пожарные несут шланги. Вот это был настоящий фильм ужасов - увидеть свой дом в хронике, когда это уже было опубликовано. Было темно, но я сразу понял, что это моя квартира", - рассказал продюсер.

Гончаренко также отметил, что важную роль в минимизации последствий сыграла его соседка.

Сразу после попадания она спустилась на рецепцию, взяла ключи от его квартиры и открыла дверь спасателям.

"У меня очень сложные железные двери. Спасатели бы долго их выбивали, огонь бы пошел дальше. Благодаря моей соседке получить доступ удалось быстрее, и меньше квартир таким образом было поражено. Я ей очень благодарен", - подчеркнул он.

Самым серьезным разрушениям подверглась квартира соседей на 17-м этаже - там обвалилась стена. Впрочем, обошлось без жертв.

"Произошло чудо, потому что там как раз была детская спальня. Но ребенок, как рассказали мне соседи, из-за шума вышел из комнаты в туалет за несколько минут до попадания", - поделился Алексей.

Продюсер добавил, что экстренные службы и правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Сейчас в доме работают лифты, есть электроснабжение и вода.

Обстрел Киева 3 февраля

В ночь на 3 февраля Киев подвергся массированной атаке российских беспилотников и ракет.

По состоянию на утро было известно по меньшей мере о шести пострадавших.

По информации начальника КГВА Тимура Ткаченко, в Дарницком районе возник пожар в нежилой застройке и были повреждены 22- и 5-этажные дома.

В Деснянском районе зафиксировано разрушение нежилой постройки, в Днепровском - повреждены детский сад и пятиэтажка.

В Шевченковском районе спасатели ликвидировали пожар в 22-этажном доме.

Также получили повреждения автозаправочная станция и припаркованные рядом автомобили в Печерском районе.