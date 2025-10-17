Россия ворует украинские клубы: УАФ призвала УЕФА остановить незаконную интеграцию

Украинская ассоциация футбола подала официальное обращение в УЕФА из-за попытки России привлечь клубы с оккупированных украинских территорий к своим внутренним соревнованиям. УАФ требует расследования и реакции от европейского футбольного сообщества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской ассоциации футбола.
По сообщениям российских СМИ, во второй дивизион чемпионата России на следующий сезон якобы зарегистрирован клуб "Шахтер" из временно оккупированного Донецка.
Эта команда использует название и эмблему украинского "Шахтера" и планирует проводить домашние матчи в Крыму, который также находится под оккупацией РФ с 2014 года.
Кроме того, по данным других источников, в российские внутренние соревнования могут быть включены клубы "Заря" из Луганска и "Фрегат" из Херсонской области. Все они, по информации УАФ, действуют без согласия украинской стороны, используя наименования легитимных украинских клубов.
16 октября Украинская ассоциация футбола официально обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций с требованием отреагировать на попытку России привлечь клубы с оккупированных территорий к своим турнирам.
"Несмотря на нормы международного права, решения УЕФА и принципы футбольного управления, российский футбольный союз продолжает незаконно интегрировать украинские клубы в свои соревнования", - говорится в заявлении УАФ
"Для этого они используют названия, символику и айдентику действующих украинских команд, создавая фиктивные структуры в российских лигах", - добавлено к заявлению УАФ.
В организации отметили, что участие любого клуба, зарегистрированного на оккупированной территории, в соревнованиях под эгидой другого государства без согласования с УАФ является прямым нарушением территориальной юрисдикции украинской ассоциации, определенной уставами ФИФА.
УАФ ожидает, что УЕФА предоставит официальное разъяснение и начнет расследование относительно правового статуса упомянутых клубов.
"Такие действия являются частью политической попытки легитимизировать оккупацию и уничтожить украинскую футбольную идентичность. Отсутствие реакции может представлять угрозу не только для Украины, но и для всей системы европейского футбола", - подчеркнули в обращении.
Украинская ассоциация призвала УЕФА защитить целостность европейского футбола, соблюдение международного права и принципов солидарности, на которых базируется спортивное сообщество.
Ранее мы сообщали, какую должность в FIFA получил президент УАФ Андрей Шевченко.
Также читайте, как Украина поднялась в рейтинге ФИФА после двух побед в октябре.