Ярмоленко в историческом топ-3, Пономаренко - лидер УПЛ: бомбардирские рекорды столичного дерби

УПЛ, 20-й тур

"Динамо" - "Оболонь" - 2:1

Голы: Ярмоленко, 31 (пенальти), Пономаренко, 40 - Устименко, 20

Главное в матче

Счет в киевском дерби открыли "пивовары": на 20-й минуте Денис Устименко точно пробил в дальний угол после розыгрыша в пределах штрафной площадки. Однако уже на 31-й минуте "Динамо" восстановило равновесие. Тот самый Устименко допустил ошибку, сыграв рукой в собственной штрафной площадке. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Андрей Ярмоленко.

Под занавес первого тайма, на 40-й минуте, подопечные Игоря Костюка смогли выйти вперед. Александр Пихаленок выдал разрезную передачу на Матвея Пономаренко, который хладнокровно переиграл голкипера "Оболони" - 2:1.

Во втором тайме команды не забивали. В итоге "Динамо" минимально победило, набрало 38 очков и поднялось в турнирной таблице на третье место.

Ярмоленко - в историческом топ-3

Для лидера "Динамо" Ярмоленко забитый в ворота "Оболони" гол стал 118-м в национальном первенстве, что позволило ему выйти на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории элитного дивизиона. Андрей обошел Евгения Селезнева, на счету которого 117 точных ударов.

Сейчас впереди Ярмоленко остаются только две легенды "Динамо": нынешний наставник сборной Украины Сергей Ребров (123 гола) и абсолютный рекордсмен лиги Максим Шацких (124). Таким образом, Андрею остается забить еще семь раз, чтобы возглавить исторический рейтинг снайперов.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ

Максим Шацких - 124 гола Сергей Ребров - 123 Андрей Ярмоленко - 118 Евгений Селезнев - 117 Андрей Воробей - 105 Жуниор Мораес - 103 Александр Гладкий - 99 Александр Гайдаш - 95 Марко Девич - 90 Сергей Мизин - 90

Пономаренко догнал лидеров

Отдельного внимания заслуживает результативность молодого нападающего киевлян Пономаренко. 20-летний форвард отметился забитым мячом в шестом поединке УПЛ подряд.

Благодаря очередному взятию ворот Пономаренко догнал лидеров бомбардирской гонки текущего сезона. Сейчас нападающий "бело-синих" делит первую строчку в рейтинге лучших снайперов чемпионата - в его активе 8 забитых мячей.

Аналогичное количество голов в текущем розыгрыше Премьер-лиги имеют еще трое исполнителей: Бабукар Фаал ("Карпаты"), Филипп Будковский ("Заря") и Николай Гайдучик ("Полесье"). Но им для этого понадобилось от 18 до 20-ти матчей. Тогда как динамовец провел лишь девять.

Для полноты картины добавим, что в игре произошло еще одно бомбардирское достижение. Нападающий "Оболони" Устименко провел свой 6-й гол в текущем чемпионате. Ранее футболист никогда не забивал более 5-ти мячей за сезон.