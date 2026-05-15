Ринг среди песков: появились первые кадры уникальной арены для боя Усик - Верховен (видео)

15:46 15.05.2026 Пт
3 мин
Масштабный вечер бокса Glory in Giza состоится уже на следующей неделе прямо у подножия древних пирамид
aimg Андрей Костенко
Александр Усик и Рико Верховен сойдутся в суперпоединке уже через неделю (фото: Getty Images)

Подготовка к историческому поединку между Александром Усиком и Рико Верховеном вышла на финишную прямую. В египетской Гизе уже полным ходом идет строительства уникальной спортивной локации для события.

Первые кадры строительства арены

Организаторы обещают не только спортивное зрелище, но и настоящий визуальный триллер на фоне одного из семи чудес света. На кадрах, распространенных The Ring, видно процесс монтажа временных трибун и ринга, которые расположены непосредственно напротив пирамиды Хеопса.

Строительные работы продолжаются круглосуточно, чтобы успеть подготовить площадку к 23 мая.

Ожидается, что вечер бокса станет одним из самых масштабных событий в мире единоборств за последние годы из-за уникальности локации, которая входит в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Что известно о бое: дата, место и статус

Грандиозное шоу состоится в субботу, 23 мая, в уникальном месте - у подножия пирамид Гизы в Египте. Соперники выйдут на ринг не раньше 23:45 по киевскому времени.

Поединок Усик - Верховен официально санкционирован WBC как добровольная защита титула чемпиона мира в супертяжелом весе. Специально для этого события организация разработала уникальный пояс, который получит победитель "Битвы в Гизе".

Для Усика (24-0, 15 КО) это первый выход в ринг после июльской победы над Даниэлем Дюбуа, которая сделала его абсолютным чемпионом в хевивейте.

Несмотря на звездный статус в кикбоксинге, Верховен имеет минимальный опыт в профессиональном боксе, проведя лишь один официальный бой (1-0, 1 КО).

Кроме главного поединка вечера, в андеркарде состоятся еще восемь боев. В частности украинец Даниэль Лапин проведет титульную битву против француза Бенджамина Мендеса Тани, защищая пояса IBF Intercontinental, WBA Continental и WBO International в полутяжелом весе.

Где смотреть поединок в Украине

Официальным транслятором вечера стал сервис "Киевстар ТВ". Показ будет доступен в пакете "Премиум HD" и других аналогах с доступом к спортивному контенту.

Кроме того, во всем мире бокс будет транслировать платформа DAZN. В Украине прямой эфир из Египта на этой платформе можно будет приобрести по системе PPV.

