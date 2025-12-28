RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Решетник эффектно выступил на "Танцях з зірками": похудел на 7 кг и показал Венский вальс

Григорий Решетник (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Полина Иваненко

Ведущий Григорий Решетник и жена Позитива Юлия Сахневич очаровали зрителей "Танців з зірками". Они танцевали Венский вальс.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Танців".

Как выступил Решетник

Оказалось, ведущий давно хотел выйти на паркет. Он причастен к проекту, ведь именно Григорий объявлял выступления участников в прошлых сезонах.

Не все движения удались, но получилось чувственно. Было заметно, что ведущий немного нервничал. Но он делал все, чтобы не забыть движения и вовремя выполнять сложные поддержки.

Кстати, во время тренировок Решетник похудел. Ему удалось "сбросить" 7 килограммов, и это еще не конец, сказал он.

Решетник и Сахневич на "Танцях з зірками" - видео

 

Судьи восприняли номер положительно. Екатерина Кухар похвалила Григория и даже подарила ему розу - символ "Холостяка". Дмитрий Монатик даже пошутил, что также дал бы ему цветок.

"Вы создали сказочное и волшебное настроение Рождества. Невозможно было не заплакать... Настоящий Венский, романтический, Рождественский вальс", - сказала Наталья Могилевская.

Поэтому, Решетник и его партнерша получили такие оценки:

  • Монатик - 10
  • Повар - 9
  • Дикусар - 9
  • Могилевская - 10.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Танці з зіркамиНовости шоу-бизнесаЗвезды шоу-бизнеса