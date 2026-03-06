Яремчук забил первый гол за "Лион": украинец ворвался в драму Кубка Франции

Первый успех украинца в составе "ткачей"

Роман Яремчук, который присоединился к французскому клубу на правах аренды из "Олимпиакоса" в конце зимнего трансферного окна, впервые поразил ворота соперников в новой футболке.

Выйдя в стартовом составе на игру 1/4 финала, украинец сумел отыграть один мяч на 67-й минуте.

Гол стал результатом динамичной атаки: Реми Имбер выполнил высокую передачу в штрафную, где Яремчук выиграл борьбу на втором этаже и головой направил мяч в сетку.

Для адаптации во Франции Роману понадобилось минимум времени - в его активе уже есть ассист в игре против "Страсбура" и забитый мяч в третьем поединке за клуб.

Драматическая развязка и серия пенальти

Несмотря на уверенный старт "Ланса", который ушел на перерыв с преимуществом в два гола благодаря точным ударам Товена и Симы, "Лион" сумел перевести игру в овертайм.

После гола Яремчука хозяева давили до последнего и на 90+4-й минуте сравняли счет. Корентен Толиссо ассистировал Имберу, который установил окончательный паритет - 2:2.

Судьба путевки в полуфинал решалась в серии послематчевых 11-метровых.

Игроки "Ланса" реализовали все свои попытки, тогда как в составе "ткачей" роковую ошибку допустил Мусса Ниакате.

Яремчук, которого заменили до начала серии, участия в лотерее не принимал. "Лион" уступил со счетом 4:5 и прекратил борьбу за трофей.

Оценки и планы на будущее

Выступление украинского легионера высоко оценили аналитики. Портал SofaScore поставил Яремчуку 7.1 балла - это один из лучших показателей в команде.

Выше оценили только лидеров матча: Толиссо, Мату и Имбера.

Свой следующий поединок подопечные Пьера Сажа проведут в рамках Лиги 1.

В воскресенье, 8 марта, "Лион" встретится с ФК "Париж". Начало встречи запланировано на 21:45 по киевскому времени.