Ребров уже имеет вариант: стало известно, где может продолжить карьеру экс-наставник сборной

Творческий отпуск Сергея Реброва после отставки из национальной сборной Украины может завершиться быстрее, чем ожидалось. Именитый греческий клуб рассматривает 51-летнего специалиста, как фаворита на должность главного тренера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на греческий портал Newsit.
Речь идет о 20-кратном чемпионе Греции - афинском "Панатинаикосе". Ситуация в клубе пока далека от идеальной. Руководство "зеленых" крайне недовольно текущими результатами: команда занимает лишь четвертое место в греческой Суперлиге, что не соответствует амбициям гранда.
Главной жертвой этих неудач может стать нынешний наставник - именитый испанец Рафаэль Бенитес. Несмотря на его колоссальный опыт работы в "Ливерпуле", "Челси", "Интере" и мадридском "Реале", Бенитесу так и не удалось вывести "Панатинаикос" из кризиса.
По данным греческого СМИ, именно Ребров рассматривается как специалист, способный дать команде новый импульс.
Стоит отметить, что это уже не первая попытка греков пригласить украинского тренера. Еще в сентябре прошлого года издание SDNA сообщало об интересе афинян к Реброву.
Сейчас украинский специалист не является единственным кандидатом в шорт-листе клуба, однако он остается наиболее медийным и опытным вариантом среди доступных специалистов.
Для Реброва предложение из Греции может стать шансом быстро вернуться к активной практике после вылета Украины от Швеции в плей-офф отбора к ЧМ-2026. Сейчас стороны официально не комментируют переговоры, однако в Афинах внимательно следят за каждым шагом украинского специалиста.
Бывший нападающий сборной Украины, киевского "Динамо", лондонского "Тоттенхэма" и ряда других команд начал тренерскую карьеру в 2009 году.
Стартовал ассистентом в молодежном составе "Динамо". В 2014-2017 гг. работал с первой командой и завоевал два чемпионских титула, два Кубка Украины и Суперкубок Украины-2016.
Позже тренировал аравийский "Аль-Ахли", трижды сделал чемпионом Венгрии "Ференцварош" и привел к золотым медалям "Аль-Айн" из ОАЭ.
С 2023 года возглавлял сборную Украины, с которой вышел на Евро-2024, однако провалил квалификацию ЧМ-2026.
