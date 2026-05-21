Ребров после провала в сборной определился с новым местом работы

ОАЭ вместо Греции

По информации авторитетного местного издания, договоренность между украинским тренером и руководством клуба "Аль-Вахда" из Абу-Даби почти достигнута. Сторонам осталось уладить последние детали, после чего о назначении будет объявлено официально.

Стоит отметить, что спрос на украинского специалиста в Европе оставался высоким. Ранее предметный интерес к Реброву проявлял греческий "Панатинаикос". Однако договориться не удалось: украинский тренер выставил боссам афинского гранда достаточно жесткие финансовые условия, которые греки выполнить не смогли. На Ближнем Востоке в этом плане оказались значительно более гибкими.

На знакомую территорию

Для Реброва чемпионат ОАЭ - хорошо знакомая территория. В период с 2021 по 2023 годы он чрезвычайно успешно работал с местным "Аль-Айном". Под его руководством команда демонстрировала зрелищный футбол и сумела оформить "золотой дубль", выиграв чемпионат страны и Кубок Лиги.

В новом клубе украинца ждет серьезный вызов. Завершившийся сезон "Аль-Вахда" провалила, финишировав лишь на пятом месте. Символично, что чемпионский титул снова завоевал бывший клуб Реброва - "Аль-Айн".

Поэтому от украинского тренера будут ждать немедленного возвращения команды в чемпионскую гонку.

Кроме ОАЭ, Сергей Ребров имеет солидный клубный опыт за плечами: он успешно возглавлял киевское "Динамо" (с которым брал два чемпионства УПЛ), саудовский "Аль-Ахли" и венгерский "Ференцварош".

Перезагрузка после сборной

Напомним, что Ребров возглавлял главную команду Украины с 2023 года. Его контракт был рассчитан до 30 июля 2026 года, однако после того, как "сине-желтые" не смогли пробиться на чемпионат мира-2026, наставник был уволен с должности 22 апреля.

Руководство украинского футбола уже нашло замену отечественному специалисту: 18 мая новым рулевым сборной Украины официально стал итальянец Андреа Мальдера.