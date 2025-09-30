"Реал" с хет-триком Мбаппе разбил "Кайрат" в Лиге чемпионов: результаты первых матчей вторника

Лига чемпионов, основной этап, 2-й тур

"Кайрат" - "Реал" - 0:5

Голы: Мбаппе, 25 (пенальти), 52, 73, Камавинга, 83, Диас, 90+3

"Аталанта" - "Брюгге" - 2:1

Голы: Самарджич 74 (пенальти), Пашалич, 87 - Дзолис, 38

Разгром в Алматы

"Кайрат" в историческом для себя матче с "Реалом" достойно выглядел в первом тайме. Держался в обороне и даже создавал остроту у ворот Тибо Куртуа.

Фактически была единственная ошибка, когда защитник хозяев Сорокин неудачно сбросил мяч вратарю Каламурзе и тот был вынужден сфолить на Мастантуоно. Наказал за это казахстанскую команду Мбаппе, уверенно реализовав пенальти.

А уже после перерыва, как это часто бывает, более опытный коллектив показал новичкам урок футбола. Уже на 52-й минуте Мбаппе в своем стиле убежал от защиты "Кайрата" и оформил дубль. Интересно, что голевой пас французу отдал голкипер Куртуа.

Затем мадридский супербомбардир забил в третий раз. А довершили разгром Камавинга и Диас.

"Реал" в двух матчах ЛЧ одержал две победы, а Мбаппе забил уже пять голов. "Кайрат" потерпел второе подряд поражение, пропустив в двух матчах девять мячей.

Камбэк в Бергамо

В параллельном матче в итальянском Бергамо местная "Аталанта", потерпевшая разгром в первом туре от ПСЖ (0:4), едва не уступила во второй раз.

В домашней игре с бельгийским "Брюгге" хозяева проиграли первый тайм. Однако смогли спастись во втором. Сначала Самарджич реализовал пенальти. А за три минуты до конца основного времени победу итальянцам принес Пашалич.