Реакция на фиаско: в Италии массовая чистка после позора сборной и пролета мимо ЧМ-2026

Крах верхушки: Гравина и Буффон уходят в отставку

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина официально объявил о своей отставке. Несмотря на первоначальные попытки удержаться в кресле, давление из-за исторического фиаско стало невыносимым. Выборы нового главы итальянского футбола назначены на 22 июня.

Вслед за президентом сборную покинул ее многолетний символ - Джанлуиджи Буффон. Легендарный экс-вратарь, который занимал должность руководителя делегации, назвал свой шаг "вынужденным актом".

"Отставка через минуту-две после матча была спонтанной, как слезы или сердечная боль. Мы с Рино Гаттузо верили, что сможем вернуть Италию на чемпионат мира, но нам это не удалось. Справедливо, если те, кто придет после нас, выберут новых лидеров", - заявил Буффон в своих соцсетях.

Гаттузо на выход: кто возглавит руины

По информации инсайдеров, дни Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера также подошли к концу. Его короткая каденция (всего 8 матчей) завершилась катастрофой в серии пенальти против боснийцев.

Сейчас Федерация рассматривает двух топовых кандидатов на спасение национальной команды:

Антонио Конте: действующий тренер "Наполи", который уже имел успешный опыт работы со сборной и способен придать команде необходимую жесткость.

Массимилиано Аллегри: нынешний наставник "Милана", чья кандидатура является приоритетной, однако переговоры могут осложниться его действующим контрактом с клубом.

Черная серия "Скуадры Адзурры": как итальянцы пролетали мимо ЧМ

ЧМ-2018: роковой стык со Швецией

Это был первый случай за 60 лет (с 1958-го), когда Италия не попала на чемпионат мира.

На групповом этапе итальянцы заняли второе место, уступив прямую путевку Испании (в частности, разгромное поражение в Мадриде - 0:3).

В стыковых матчах команда Джампьеро Вентуры встретилась со Швецией. Результат - поражение 0:1 в Стокгольме и безрезультатные 0:0 в Милане.

ЧМ-2022: Трагедия в Палермо против аутсайдера

После триумфа на Евро-2020 казалось, что кризис миновал, но команда Роберто Манчини допустила фатальные ошибки.

На групповом этапе Италия дважды сыграла вничью со Швейцарией. Жоржиньо не реализовал решающие пенальти в обоих матчах, из-за чего швейцарцы опередили итальянцев на 2 очка.

В полуфинале плей-офф Италия принимала Северную Македонию. Полная доминация хозяев (32 удара по воротам) завершилась шокирующим голом Трайковски на 90+2 минуте - 0:1. Италия второй раз подряд осталась вне мундиаля.

ЧМ-2026: серия пенальти с Боснией

Третья подряд неудача, которая привела к текущей массовой чистке в Федерации футбола Италии.

Команда под руководством Дженнаро Гаттузо не смогла выиграть группу, пропустив вперед Норвегию, что заставило снова играть в плей-офф.

В финальном поединке итальянцы сошлись с Боснией и Герцеговиной. Основное время завершилось вничью (1:1), судьбу путевки решила серия пенальти, где итальянцы проиграли со счетом 1:4.

Отметим, что последний раз четырехкратные чемпионы мира выступали на мундиале еще в 2014 году, где не смогли даже выйти из группы.