Вместе со Свитолиной и Костюк: две украинки через квалификацию пробились в основу "тысячника" в Мадриде

Украинское представительство на престижном грунтовом турнире WTA 1000 в столице Испании существенно расширилось. По итогам финальных матчей квалификации Дарья Снигур и Ангелина Калинина завоевали путевки в основную сетку.

WTA 1000, Мадрид. Финал квалификации

Дарья Снигур (Украина) - Ханне Вандевинкель (Бельгия) - 7:6, 6:4

Ангелина Калинина (Украина) - Слоан Стивен (США) - 2:6, 7:6, 6:2

Юлия Стародубцева (Украина) - Анастасия Павлюченкова - 4:6, 6:0, 4:6

Исторический успех Снигур и камбэк Калининой

Дарья Снигур (WTA 98) впервые в карьере сыграет в основной сетке Мадрида. В финале отбора она за два часа переиграла бельгийку Ханне Вандевинкель (WTA 92). Это была их третья очная встреча и первая победа украинки - до этого Дарья дважды уступала сопернице на турнирах ITF. В прошлом году Снигур вылетела уже на старте квалификации, так что этот выход стал для нее значительным шагом вперед.

Ангелина Калинина (WTA 110) выбила опытную американку Слоан Стивенс (WTA 396). Несмотря на неудачное начало (2:6), Ангелина вырвала победу на тай-брейке во втором сете и доминировала в третьем - 6:2. Благодаря этому успеху украинка сравняла счет в личных противостояниях со Стивенс (2:2).

Драма Стародубцевой и шанс лаки-лузера

Юлия Стародубцева (WTA 53) была близка к успеху в матче против "нейтральной" Анастасии Павлюченковой (WTA 116). После поражения в первой партии Юлия разгромила соперницу во втором сете со счетом 6:0, однако в решающем отрезке уступила - 4:6.

Несмотря на поражение, Стародубцева имеет реальные шансы попасть в основную сетку. Из-за снятия Аманды Анисимовой и Екатерины Александровой организаторы проведут жеребьевку среди трех лаки-лузеров на свободные места. Высокий рейтинг Юлии позволяет ей быть среди главных претенденток на этот шанс. В прошлом году украинка продемонстрировала в Мадриде великолепный результат, дойдя с квалификации до 1/8 финала.

Таким образом, Снигур и Калинина присоединились к Элине Свитолиной, Марте Костюк, Даяне Ястремской и Александре Олейниковой. Окончательное количество украинок в основе может вырасти до семи, если Стародубцевой улыбнется удача в жеребьевке.

Матчи первого круга с участием украинок стартуют 22 апреля.