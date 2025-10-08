"Просто молчал": Лирник признался, считает ли себя предателем и будет ли возвращаться в Украину

"Я не предатель и никого не предавал"

Лирник отметил, что понимает, почему в Украине многие относятся к нему критически, но в то же время не соглашается с теми, кто считает его врагом.

"Ну, я ее понимаю и не понимаю этого. То есть, в каком-то философском смысле - не понимаю. Но я могу логически понять, откуда это идет", - пояснил артист.

По словам комика, во время начала полномасштабного вторжения он не делал публичных заявлений и не записывал обращений к обществу, из-за чего, по его мнению, информационная картина была искажена.

Антон Лирник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

"В начале полномасштабного вторжения, когда началась информационная кампания против меня, я не отвечал, не записывал обращений. Поэтому это была односторонняя игра - обо мне писали, что хотели, а я не отвечал. Видимо, поэтому и произошел перекос, меня обвиняли во всех грехах, а я просто молчал. Мне было очень обидно, но не хотелось вступать в эту дискуссию", - признался комик.

Он также прокомментировал утверждения коллег, которые открыто называют его предателем.

"Мне это не нравится, конечно, потому что я никого не предавал, ничего не предавал и никому ничего не продавал. Поэтому я это не принимаю. Я не предатель и не вижу очень мощных аргументов в пользу того, что я предатель", - заявил артист.

"Я хотел бы жить в Киеве"

Несмотря на длительное пребывание за границей, Антон не скрывает желания вернуться в Украину.

"Да, конечно, я хотел бы жить в Киеве, когда-нибудь. Я планирую. Я не знаю, чем я там буду заниматься, какая будет у меня работа, но я и здесь не знаю, чем занимаюсь в Испании - какая разница. Да, действительно, я мечтаю об этом", - поделился комик.

Он также рассказал, что дом, который семья оставила в Украине, уже продан.

"Нет, уже нет. Мы еще какое-то время думали, что вернемся. Но когда прошло два года, поняли, что надо ехать в Испанию, чтобы дать образование младшей дочери. Так мы его продали, чтобы иметь деньги на переезд и обучение дочери", - пояснил Лирник.

Что известно об Антоне Лирнике

Антон Лирник стал известным благодаря участию в популярном юмористическом проекте "Дуэт имени Чехова", который был частью Comedy Club Ukraine.

После успеха на украинском телевидении он вместе с партнером Андреем Молочным начал активно выступать в России - дуэт приглашали в различные шоу и развлекательные программы, что постепенно закрепило их присутствие в российском медиапространстве.

Даже после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году, юморист продолжал сотрудничество с российскими проектами, что вызвало резкую реакцию среди украинской аудитории.

Несмотря на это, комик снимался и в Украине - в частности, был судьей одного из сезонов популярного шоу "Лига смеха".

Антон Лирник (фото: facebook.com/anton.lirnik)

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение, он записал обращение к Путину с просьбой помочь эвакуировать жителей Волновахи, которая подверглась сокрушительным обстрелам.

Однако в видео он обратился к диктатору словами "Владимир Владимирович", что многие украинцы восприняли как проявление лояльности к агрессору.

Впоследствии артист покинул Россию - сначала переехал в Турцию, а затем поселился в Испании.

21 февраля Министерство юстиции РФ внесло Лирника в свой реестр "иностранных агентов", обозначив его как фигуранта, якобы ведущего "деятельность, направленную против интересов России".