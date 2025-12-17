Просто дружба? Участница "Холостяка" прокомментировала слухи о тайном романе Цымбалюка

Что в сети говорят о тайном романе "Холостяка" с бывшей

Тарас и Светлана оказались в центре внимания после того, как дизайнер поздравила его с днем рождения. В шутливой форме она поблагодарила его за то, что "дает спокойно ходить на свидания".

Это обращение лишь подогрело теории в сети по поводу отношений пары. Дело в том, что незадолго до этого их якобы видели вместе в одном из заведений.

Внимательные украинцы также заметили, что именно актер снимал дизайнершу на видео для ее сториз. В фарах автомобиля они увидели отражение мужчины, который похож на Тараса.

В то же время на кадрах с празднования дня рождения Цымбалюка пользователи заметили тапочки и интерьер квартиры, которые ранее видели в соцсетях дизайнерши.

В сети подозревают, что Цимбалюк и Готочкина снова вместе (скриншоты)

Что сказала Вика из "Холостяка"

Под одним из таких сообщений участница шоу, с которой Тарас попрощался на второй Церемонии роз, вступилась за него. Она считает, что между бывшими может существовать просто дружба.

"Не понимаю, почему Тарас и Светлана как взрослые люди не могут оставаться в хороших отношениях, общаться и видеться как взрослые и не чужие люди?" - отметила модель.

Как Виктория Крылас поддержала Холостяка (скриншот)

Что известно об отношениях Цымбалюка и Готочкиной

Они не комментируют слухи, которые возникли в сети. Как известно, пара была вместе два года. Первые догадки об их разрыве появились в конце 2024 года, когда Светлана не поздравила актера с днем рождения.

Весной 2025 года Цымбалюк стал героем "Холостяка". Впрочем, уже после съемок он появился в модном показе дизайнера, шагая с ней по подиуму под аплодисменты.

В октябре, комментируя слухи о расставании из-за участия в реалити, Готочкина призвала не верить всему, что пишут. В то же время Цымбалюк рассказал о причинах разрыва во время второго выпуска шоу.

Светлана и Тарас (фото: instagram.com/got.sveta)