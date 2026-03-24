ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Пробивают дно": центральный матч чемпионата Украины по футболу сорвали из-за пустого бака автобуса

11:28 24.03.2026 Вт
2 мин
Полтавская "Ворскла" не явилась на игру против "Металлиста 1925": звездная команда оказалась на грани выживания
aimg Андрей Костенко
Женская команда "Ворскла" (фото: womensfootball.com.ua)

Настоящий скандал разгорелся в женском чемпионате Украины по футболу. Центральный поединок тура между главными претендентками на "золото" - харьковским "Металлистом 1925" и полтавской "Ворсклой" - не состоялся по шокирующей причине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал игрока харьковчанок Анны Петрик.

Не смогли сдвинуться с места

Информация о срыве матча, который должен был состояться сегодня, 24 марта, стала шоком для футбольного сообщества. По словам Анны Петрик, полтавский коллектив просто не смог сдвинуться с места из-за финансового коллапса.

"Сегодня должен был быть день игры... но руководство полтавской "Ворсклы" пробивает дно. Команда не выехала на игру, потому что не может заправить автобус. Представить не могу, что сейчас чувствуют игроки, которые пришли на выезд, а им сообщают такую "замечательную" новость. Сил вам и терпения, девочки. Команда, которая полгода назад играла в Лиге Чемпионов, в Кубке Европы, сейчас оказывается в таких условиях. Это ужас", - эмоционально написала футболистка.

От Лиги чемпионов к пропасти

Ситуация выглядит особенно критической, учитывая статус "Ворсклы". Полтавский клуб - действующий чемпион Украины, который еще осенью представлял страну на европейской арене. Сейчас команда занимает вторую строчку в таблице, отставая от "Металлиста 1925" на 5 очков.

Финансовые трудности в клубе начались не сегодня, однако невозможность оплатить топливо для выезда на ключевую игру сезона свидетельствует о критической фазе.

Что дальше

Согласно регламенту УПЛ, за неявку на матч без уважительных причин команде грозит техническое поражение (0:3). Это фактически лишает "Ворсклу" шансов на защиту титула, ведь отрыв харьковчанок увеличится до 8 баллов.

Отметим, предыдущая встреча этих команд в феврале завершилась разгромной победой "Металлиста 1925" со счетом 9:0, что уже тогда намекало на серьезные внутренние проблемы полтавчанок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Ворскла
Новости
