"Пробивають дно": центральний матч чемпіонату України з футболу зірвали через порожній бак автобуса

11:28 24.03.2026 Вт
2 хв
Полтавська "Ворскла" не з'явилася на гру проти "Металіста 1925": зіркова команда опинилася на межі виживання
aimg Андрій Костенко
Справжній скандал розгорівся у жіночому чемпіонаті України з футболу. Центральний поєдинок туру між головними претендентками на "золото" – харківським "Металістом 1925" та полтавською "Ворсклою" – не відбувся з шокуючої причини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал гравчині харків'янок Анни Петрик.

Читайте також: Гучний скандал в УПЛ: матч "Полтава" - "Кудрівка" запідозрили у нечесній грі

Не змогли зрушити з місця

Інформація про зрив матчу, який мав відбутися сьогодні, 24 березня, стала шоком для футбольної спільноти. За словами Анни Петрик, полтавський колектив просто не зміг рушити з місця через фінансовий колапс.

"Сьогодні мав бути день гри.. але керівництво полтавської "Ворскли" пробиває дно. Команда не виїхала на гру, бо не може заправити автобус. Уявити не можу, що зараз відчувають гравці, які прийшли на виїзд, а їм повідомляють таку "чудову" новину. Сил вам та терпіння, дівчата. Команда, яка пів року тому грає в Лізі Чемпіонів, у Кубку Європи, зараз опиняється в таких умовах. Це жах", - емоційно написала футболістка.

Від Ліги чемпіонів до прірви

Ситуація виглядає особливо критичною, зважаючи на статус "Ворскли". Полтавський клуб – чинний чемпіон України, який ще восени представляв країну на європейській арені. Зараз команда посідає другу сходинку в таблиці, відстаючи від "Металіста 1925" на 5 очок.

Фінансові труднощі в клубі почалися не сьогодні, проте неможливість оплатити пальне для виїзду на ключову гру сезону свідчить про критичну фазу.

Що далі

Згідно з регламентом УПЛ, за неявку на матч без поважних причин команді загрожує технічна поразка (0:3). Це фактично позбавляє "Ворсклу" шансів на захист титулу, адже відрив харків'янок збільшиться до 8 балів.

Зазначимо, попередня зустріч цих команд у лютому завершилася розгромною перемогою "Металіста 1925" з рахунком 9:0, що вже тоді натякало на серйозні внутрішні проблеми полтавчанок.

Раніше ми повідомили, що визначився перший учасник основного раунду наступної Ліги чемпіонів.

Ігнат назвав особливості та цілі нічної атаки РФ
Рада тріщить по швах. Чому "Слуга народу" не голосує за закони влади
