Возвращают россиян и дисквалифицируют Украину: радикальные изменения в водном поло на фоне "мирных инициатив"

Бойкот на Кубке мира: как это произошло

Команды Украины и "нейтральных" атлетов из РФ должны были встретиться в поединке за седьмое место второго дивизиона Кубка мира. Пройдя непростой путь в групповом раунде и плей-офф, "сине-желтые" по сетке турнира вышли на представителей страны-агрессора. Несмотря на спортивную важность матча, украинская сборная единодушно отказалась выходить на игру.

За это нашей сборной засчитали техническое поражение: в официальном протоколе зафиксирован финальный счет - 0:5.

Под угрозой все возрастные категории

Но худшим в этой ситуации является не потеря места в турнирной таблице, а возможные последствия от Международной федерации (World Aquatics). Федерация водного поло Украины (ФВПУ) не исключает самого жесткого сценария.

"Они могут дисквалифицировать нас как федерацию от дальнейших соревнований во всех возрастных категориях - от юношей до основной сборной", - пояснил представитель ФВПУ Александр Дядюра в комментарии "Суспільне Спорт".

Сейчас информацию о дальнейших санкциях против сборной Украины, кроме технического поражения, в World Aquatics не обнародовали.

Путь Украины на турнире

На групповом этапе второго дивизиона Кубка мира украинцы одержали одну победу в трех матчах, чего хватило для выхода в плей-офф. На этой стадии "сине-желтым" удавалось избегать встреч с "нейтральными" соперниками.

В сетке на вылет пути команд также поначалу не пересекались. Украина успешно стартовала в 1/8 финала, одолев Канаду (17:14), однако в четвертьфинале разгромно уступила Грузии (9:20). Решающим стал стыковой поединок за пятое место: после поражения от Австралии (15:21) турнирный путь украинцев пересекся с представителями РФ, что и привело к принципиальному бойкоту.