"Нужен еще один чемодан": Энтони Джошуа рассказал о шоке от поездки в Украину

Горы подарков и новый чемодан

Джошуа признался, что такое внимание и количество презентов от украинцев стало для него приятным шоком. По словам звезды, ему придется покупать дополнительный багаж, чтобы вывезти все подаренное домой.

"Мне нужно купить еще один чемодан, потому что мне подарили столько всего! Люди здесь очень гостеприимные, приветливые и искренние. Спасибо каждому, кто проявил ко мне любовь", - поделился Энтони. Соответствующее видео было опубликовано на странице издания "Правда ТУТ Львов".

Особое место среди подарков заняла патриотическая футболка с надписью Ukraine. Британец пообещал надевать ее на свои тренировки в знак глубокого уважения к стране.

Благодарность в Instagram и обещание вернуться

Свои впечатления от поездки Энтони также подытожил отдельным постом в социальной сети. Он еще раз подчеркнул, что провел замечательное время в Киеве.

"Украина, я прекрасно провел время. Спасибо за теплый прием и гостеприимство. Александр Усик и Ready to Fight, спасибо за приглашение. До следующей встречи", - написал Джошуа, добавив эмодзи украинского флага.

Маршруты чемпиона

Визит Джошуа в Киев в марте 2026 года имел насыщенную программу.

Вместе со своим бывшим соперником, а ныне другом Александром Усиком, Энтони посетил вечер бокса Rising Stars от Usyk 17 Promotions и прогулялся по ключевым достопримечательностям Киева.

Британец также почтил память погибших защитников Украины у мемориала в центре столицы.

"Приеду просто отдохнуть"

Несмотря на то, что этот приезд был деловым (по приглашению платформы Ready to Fight), Энтони уже заверил фанатов, что это только начало.

"На этот раз я приехал ради бокса, а в следующий раз приеду просто отдохнуть. Украина - это было невероятно!", - заверил боксер.

Отметим, что визит мировой звезды такого масштаба во время полномасштабного вторжения стал мощным сигналом поддержки для Украины на международной арене.