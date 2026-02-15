Пономарев умилил новым фото с 19-летним сыном: юноша заметно повзрослел

Так, 15 февраля сын исполнителя от бывшей жены Виктории Мартынюк отмечает день рождения.

По этому случаю звездный отец опубликовал подборку фото разных лет - от детских кадров до свежих снимков.

На фотографиях заметно, как парень повзрослел и превратился в статного юношу.

В праздничном посте Пономарев обратился к сыну с теплыми словами.

"Сегодня в моей семье праздник - день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын, с Божьим благословением!" - трогательно обратился артист.

Александр Пономарев показал новые фото с сыном Сашей (фото: instagram.com/meghan)

Фолловеры мгновенно отреагировали на публикацию, засыпав именинника поздравлениями.

В комментариях ему желают крепкого здоровья, счастливой судьбы и мирного неба над Украиной.

Личная жизнь Александра Пономарева

За плечами певца - несколько браков. Первой избранницей артиста была Елена Мозговая, с которой он прожил в браке десять лет.

У пары родилась дочь Евгения. Также Пономарев принял как собственную старшую дочь Елены от предыдущих отношений и официально ее удочерил.

Второй женой музыканта стала Виктория Мартынюк. В этом союзе родился сын, которого назвали в честь отца - Саша.

После развода с Викторией артист стал значительно осторожнее в вопросах личной жизни и реже делится ее подробностями.

Александр Пономарев с детьми (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

В начале года телеведущий Юрий Горбунов, который тесно сотрудничает с певцом, заявил, что Пономарев женат. По его словам, артист якобы заключил третий брак еще много лет назад.

На протяжении длительного времени исполнителю приписывали различные романы, однако он опровергал слухи, а о возможной новой супруге публично ничего не сообщалось.

Горбунов не раскрыл имени избранницы, но отметил, что певец состоит в браке уже около десяти лет.

В то же время в комментарии ТСН.ua народный артист Украины заверил, что официально не женат, однако имеет серьезные длительные отношения.

Имя возлюбленной Пономарев не разглашает, объясняя, что не намерен выставлять личную жизнь напоказ.

"Я ее не прячу. Она же не сидит дома, не находится постоянно возле меня. Но я не буду ее демонстративно показывать. Я уже в прошлых браках показывал - и что я имею?", - прокомментировал певец.

Избранница Пономарева (скриншот tsn.ua)

В то же время источники из близкого окружения артиста утверждают, что он состоит в гражданском браке с девушкой по имени София, которая работает его концертным директором.

По словам инсайдера, пара живет вместе в доме певца на Левом берегу Киева.

София младше Пономарева на 17 лет. Несмотря на нежелание афишировать отношения, артист однажды все же намекнул на возлюбленную: в финальных кадрах клипа "Пазли" появляется изображение девушки, которая очень похожа на Софию.