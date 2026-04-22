Японка не поверила своим глазам: Стародубцева устроила в Мадриде расправу, которую ждали с февраля

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева с боем пробилась во второй раунд престижных соревнований серии WTA 1000 в Испании. В напряженном поединке она выбила представительницу Японии и взяла реванш за февральское поражение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.
Юлия Стародубцева попала в основную сетку мадридского турнира благодаря стечению обстоятельств.
Уступив в финале квалификации, украинка сохранила статус "лаки-лузера".
После того как представительница страны-агрессора Екатерина Александрова снялась с соревнований, Юлия получила ее место в турнирной таблице и блестяще воспользовалась этой возможностью.
Соперницей украинки стала Моюка Учидзима, которой Стародубцева проиграла в начале февраля в Дохе. Повторная встреча вновь затянулась на три партии, однако завершилась в пользу нашей спортсменки.
На старте поединка Юлия мгновенно захватила инициативу и благодаря рывку 3:0 обеспечила себе комфортное преимущество, что позволило уверенно закрыть первую партию со счетом 6:3.
Однако во втором сете ситуация кардинально изменилась, поскольку японка сумела навязать собственный темп и ответила разгромной победой 6:1.
Судьба встречи решилась в финальном сете, где в шестом гейме Стародубцева реализовала ключевой брейк-пойнт и удержала это преимущество до финального гейма, завершив матч в свою пользу со счетом 6:3.
Матч длился почти два часа. Главным преимуществом Юлии стало хладнокровие на чужой подаче: она реализовала 75% своих брейк-пойнтов (3 из 4), тогда как Учидзима воспользовалась лишь тремя шансами из восьми.
Стародубцева присоединилась к Дарье Снигур, которая ранее сотворила сенсацию, переиграв Дарью Касаткину.
Также борьбу на турнире со второго круга начинают лидеры национального рейтинга - Элина Свитолина и Марта Костюк.
В следующем этапе Юлию ждет встреча с 29-й сеяной турнира - румынской теннисисткой Жаклин Кристиан.
