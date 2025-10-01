ua en ru
Умер Богдан Богач - один из основателей группы "Пиккардийская терция"

Среда 01 октября 2025 11:21
Умер Богдан Богач - один из основателей группы "Пиккардийская терция" Богдан Богач (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)
Автор: Иванна Пашкевич

На 50-м году жизни скоропостижно умер Богдан Богач, один из четырех основателей культовой вокальной группы "Пиккардийская терция".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу коллектива.

Умер Богдан Богач

"Внезапно ушел из жизни незаурядный человек, наш добрый и надежный друг, один из четырех основателей "Пиккардийской терции", с которым мы прошли бок о бок в творчестве более 30 лет, обладатель непревзойденного голоса - баса, Богдан Богач. Будет не хватать тебя, дорогой наш друг. Светлая память", - говорится в обращении группы.

Богач имел уникальный голос, который знал и любил весь мир. Ему аплодировали тысячи слушателей в Украине и за ее пределами.

Умер Богдан Богач - один из основателей группы &quot;Пиккардийская терция&quot;Богдан Богач (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

За выдающиеся достижения он получил звание Заслуженного артиста Украины, а также стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Артист был в составе "Терции" с момента основания группы в 1992 году и до 2024-го, когда вынужден был покинуть сцену из-за проблем со здоровьем.

Умер Богдан Богач - один из основателей группы &quot;Пиккардийская терция&quot;Богдан Богач (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

Коллектив выразил искренние соболезнования родным, близким и друзьям Богдана.

"Соболезнуем семье Богдана, родным и друзьям. Печальное известие. Большая потеря", - отметили "Пиккардийцы".

Умер Богдан Богач - один из основателей группы &quot;Пиккардийская терция&quot;Богдан Богач (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

Что известно о группе "Пиккардийская терция"

Вокальная формация "Пиккардийская терция" была создана 24 сентября 1992 года во Львове как квартет в составе Владимира Якимца, Ярослава Нудика, Андрея Капраля и Богдана Богача.

Уже через год коллектив стал дипломантом фестиваля "Червона Рута", а в 1994-м получил Гран-при на фестивале "Доля" в Черновцах, после чего записал дебютный альбом.

Умер Богдан Богач - один из основателей группы &quot;Пиккардийская терция&quot;"Пиккардийская терция" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

Во второй половине 90-х группа получила популярность в Украине благодаря песням "Пустельник" и "Старенький трамвай", а также рождественскому альбому "Тихая ночь".

В 2000 году "Терция" стала первым восточноевропейским коллективом, приглашенным на престижный международный акапельный фестиваль Vokal Total в Мюнхене.

В репертуаре формации - почти 300 произведений на разных языках: от классики и обработок народных песен до авторских композиций. Коллектив гастролировал во многих странах мира - от Польши и Испании до Канады и США.

Умер Богдан Богач - один из основателей группы &quot;Пиккардийская терция&quot;"Пиккардийская терция" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

Значимым моментом в истории группы стало исполнение песни "Гей, пливе кача..." во время захоронений Героев Небесной Сотни в 2014 году. В

огда композиция приобрела особый символизм для украинцев.

В 2017 году все участники группы, в том числе и Богдан Богач, получили звание Заслуженных артистов Украины.

Умер Богдан Богач - один из основателей группы &quot;Пиккардийская терция&quot;"Пиккардийская терция" (фото: facebook.com/pikkardijska.tercia)

