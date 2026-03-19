RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Начинают сходить с ума". Приходько честно о Монатике, Вакарчуке и украинском шоу-бизнесе

22:55 19.03.2026 Чт
2 мин
Певица объяснила, за что критикует звездных коллег, а также назвала артиста, которого уважает больше всего
aimg Сюзанна Аль Мариди
Анастасия Приходько оценила реалии украинского шоу-бизнеса (коллаж: РБК-Украина)

Певица Анастасия Приходько честно призналась, что ее разочаровывает в современном украинском шоу-бизнесе. Она оценила трансформацию Дмитрия Монатика, а также поделилась отношением к Святославу Вакарчуку и Андрею Хлывнюку.

Что сказала Приходько об украинском шоу-бизнесе

Певица призналась, что ей была непонятна позиция некоторых артистов, которые раньше работали в России, пели на русском, а после 2022 года резко изменили подход к творчеству. В частности она прокомментировала трансформацию Дмитрия Монатика.

"Мне была непонятна его политика, когда он ездил в Москву, а теперь он резко перевел на украинский все песни, чем лично я не занимаюсь. Дима, что это за страх?" - сказала Анастасия.

"Это страх публичного человека остаться за бортом. Имея такой замечательный музыкальный багаж, как у Димы, у него страх, что на украинском он не напишет лучше", - добавила она.

Приходько прокомментировала трансформацию Монатика (фото: РБК-Украина)

По мнению звезды, артисты начинают сходить с ума из-за попыток "переплюнуть" друг друга.

"Все сейчас пытаются петь на украинском и друг друга переплевывать, и мне кажется, уже частично начинают где-то сходить с ума. Я так наблюдаю за этим за всем. Тот что-то вымочит, тот что-то вымочит, тот что-то сделает. Я думаю: "Господи, куда вас несет, товарищи?" - сказала она.

Она отметила, что не понимает, за что идет борьба в шоу-бизнесе.

"Я немного из другой истории", - пояснила она.

Анастасия Приходько об украинском шоу-бизнесе (фото: РБК-Украина)

Кого больше всего уважает из артистов

Ту певица выделила солиста группы "Бумбокс", песни которого активно продолжает слушать.

"Из всех артистов, которых я уважаю сейчас больше всего - это Хлывнюк. Его просто обожаю. И старые композиции также я люблю", - сказала она.

Кроме того, Анастасия также вспомнила о Святославе Вакарчуке, творчество которого для нее пошатнулось.

"Но ведь песни! Его политическая история повлияла, не хватает мужества в политике. Как музыкант он шикарный, поэтому продолжаю слушать Вакарчука", - поделилась она.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
