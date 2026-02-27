RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Начинается автоматная стрельба". EL Кравчук шокировал воспоминаниями о "лихих 90-х"

EL Кравчук (фото: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эпатажный певец EL Кравчук вспомнил опасный эпизод из "лихих 90-х", когда его гастрольный автобус попал под расстрел. Артист убежден, что главной мишенью были деньги, которые хотели отобрать рэкетиры.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Больше интересного: Как EL Кравчук живет с дислексией

Что сказал EL Кравчук об опасности в 90-х

По словам певца, в те годы угрозу представлял не его яркий сценический образ, а распространенный рэкет. Каждый хотел отобрать чужие деньги.

"Главное - это деньги, которые все хотели у тебя забрать. Такой рэкет. Ты просто вот спел концерты и кто-то хочет у тебя их забрать целиком", - сказал он.

 EL Кравчук вспомнил нападение бандитов (фото: РБК-Украина)

Как попал под расстрел автобуса

Случай произошел во время возвращения с гастролей в Днепропетровской области. На пути в Днепр неизвестные открыли огонь по автобусу, которым артист передвигался с коллегами.

"Начинается автоматная стрельба. Мы попадали на пол с коллективом. Дырки в автобусе, окнах. Я в Сирии слышал, что такое автоматная очередь. Это очень опасно. Тогда Толик Махини, мой менеджер, был со мной. Он так накрыл меня и мы просто в этот проход в автобусе упали и минут 40 после не вставали", - поделился воспоминаниями певец.

По словам Кравчука, путь после был длительным и эмоционально тяжелым.

"Мы ехали и не разговаривали. Ничего не слышно, только дыхание, перед глазами такой туман, то светло, то темно и этот страх, что может с тобой что-то случиться", - добавил он.

После этого случая он начал выступать в сопровождении охраны.

"Вот такие гастроли. Ты ездишь с огромным риском. Потом я уже ездил с двумя телохранителями", - отметил он.

Артист убежден, что причиной нападения были заработанные им деньги.

"Все они знали (бандиты - ред). Для того они и называются криминальными авторитетами", - подытожил он.

 

