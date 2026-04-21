После Луческу: сборную Румынии возглавил легендарный футболист "Реала" и "Барселоны"

13:58 21.04.2026 Вт
Национальная команда Румынии получила нового руководителя - должность занял самый титулованный игрок в истории страны
aimg Андрей Костенко
Георге Хаджи - новый тренер сборной Румынии (фото: frf.ro)

Федерация футбола Румынии официально представила нового главного тренера, которым стал национальный герой Георге Хаджи. 61-летний специалист получил долгосрочный кредит доверия от руководства, а его главной задачей станет возвращение команды в мировую элиту после серии неудач в отборочных циклах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Румынии (FRF).

Умер Мирча Луческу: чем запомнился легендарный "Мистер"

Возвращение "Карпатского Марадоны"

Георге Хаджи подписал контракт до 2028 года. Для легенды это уже второе назначение на мостик национальной сборной: впервые он возглавлял команду в 2001 году, однако не смог вывести ее на ЧМ-2002.

"Самое важное - показывать результат и добиваться успеха. Именно поэтому я пришел в национальную сборную. Надеюсь, что те успехи, которые я имел как игрок, смогу повторить и как тренер. Я уверен, что мы можем стать лучшими", - прокомментировал свое назначение Хаджи.

Наследие Мирчи Луческу

На должности Хаджи заменил легендарного Мирчу Луческу. Бывший тренер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" покинул пост 2 апреля после того, как Румыния не смогла пробиться на ЧМ-2026, уступив в плей-офф Турции. 7 апреля, в возрасте 80 лет, сердце именитого специалиста остановилось.

Карьера Хаджи

Хаджи считается самым выдающимся игроком в истории Румынии. В течение игровой карьеры он защищал цвета таких грандов, как испанские "Реал" и "Барселона" и турецкий "Галатасарай".

Его тренерский путь начался именно со сборной Румынии в 2001 году. Впоследствии специалист работал в Турции с "Бурсаспором" и "Галатасараем", а на родине возглавлял "Стяуа", "Тимишоару", "Вииторул" и "Фарул". С последним он выиграл чемпионат Румынии сезона-2022/23.

Ранее мы сообщили, что Александр Шовковский сделал официальное заявление о назначении в сборную Украины.

