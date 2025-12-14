Подручный творит чудеса: капитан в одиночку вытащил сборную в эстафете Кубка мира

Детали эстафеты

Украину в гонке представили Богдан Цымбал, Виталий Мандзин, Богдан Борковский и Дмитрий Пидручный.

Первым на дистанцию вышел Цымбал. Украинец чисто отстрелялся лежа, однако допустил два промаха на стрельбе стоя. В итоге передал эстафету лишь 18-м.

Мандзин на втором этапе смог несколько улучшить ситуацию. После первой стрельбы (один дополнительный патрон), он отыграл две позиции, а чистая "стойка" позволила украинцу подняться в топ-15.

Борковский, который дебютировал в мужской эстафете на Кубке мира, продолжил постепенный подъем. Использовав по одному дополнительному патрону на каждой из двух стрельб, он поднял нашу команду еще на одну позицию.

Как и на первом этапе сезона, решающую роль в эстафете сыграл Пидручный. Капитан команды стартовал 14-м и использовал один запасной патрон на стрельбе лежа.

На дистанции он совершил мощный рывок и опередил сразу нескольких соперников - из Швейцарии, Эстонии, Словении и Канады. А благодаря чистой стрельбе стоя украинец поднялся на седьмое место, которое уверенно удержал до финиша.

Итоги гонки

Победу во второй подряд мужской эстафете сезона одержала Норвегия. Второе место заняла Франция, а подиум замкнула Швеция.

Результаты мужской эстафеты:

Норвегия - 1:11:54.8 (0+3) Франция +43.1 (0+8) Швеция +1:05.7 (0+9) США +1:14.5 (0+7) Германия +1:20.0 (1+11) Италия +2:57.4 (1+8) Украина +3:09.6 (0+6)

Что дальше

14 декабря - последний день этапа КС в Австрии. Его завершит гонка преследования среди женщин. Она стартует - в 15:45 по Киеву. Украину в персьюте будет представлять только одна спортсменка - Кристина Дмитренко.