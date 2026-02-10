Первый личный старт биатлонистов на Олимпиаде: Пидручный повторил рекорд

Расписания перед гонкой

Сборная Украины могла выставить на дистанцию четырех представителей и выбор тренерского штаба был таким: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Для Пидручного и Мандзина это было второе выступление на нынешней Олимпиаде - ранее они помогли команде занять восьмое место в смешанной эстафете. Лесюк дебютировал на олимпийском уровне, а Дудченко имел опыт предыдущих Игр.

Лучший исторический результат Украины в олимпийской индивидуальной гонке принадлежал Пидручному - 18-е место на Играх в Пекине-2022.

В текущем сезоне стабильнее других в этой дисциплине выступает Мандзин - он занимает 30-е место в индивидуальном зачете и недавно показал 15-й результат на этапе Кубка мира в Новом Месте.

Пидручный в этом сезоне индивидуальные гонки Кубка мира не бегал, Лесюк один раз финишировал в зачетной зоне (36-й), а Дудченко дважды оставался вне топ-50.

Как бежали и стреляли украинцы

Лучший результат среди украинцев в первом личном старте Игр продемонстрировал капитан команды Пидручный. Он уверенно прошел три из четырех огневых рубежей без промахов, однако решающей стала вторая стрельба, где украинец "заработал" сразу три штрафные минуты.

Несмотря на это, капитан сборной сохранил темп на дистанции и сумел подняться в финишном протоколе на 18-ю позицию. Таким образом он повторил свой лучший результат, установленный в Пекине-2022.

Близким к еще лучшему результату был Мандзин. К заключительному рубежу украинец подходил с двумя штрафными минутами и сохранял шансы на высокое место. Впрочем, последняя стрельба принесла еще два промаха, что отбросило его ниже в таблице. В итоге Мандзин завершил гонку 28-м, но все же попал в топ-30.

Дудченко и Лесюк не смогли вмешаться в борьбу за высокие позиции. Дудченко в итоге стал 35-м, а Лесюк, допустивший четыре промаха, не сумел пробиться даже в топ-60.

Кто победил в гонке

Олимпийским чемпионом стал норвежец Йоган-Олав Ботн. Он продемонстрировал идеальную стрельбу, закрыв все 20 мишеней, и опередил ближайшего преследователя - лидера общего зачета Кубка мира Эрика Перро из Франции почти на 15 секунд.

Для Ботна это первая олимпийская награда в карьере, которая сразу стала золотой.

"Бронзу" получил еще один норвежец Штурла Легрейд.

Биатлон. Индивидуальная гонка, мужчины

Йоган-Олав Ботн (Норвегия, 0+0+0+0+0) 51:31.5 Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0+0) +14.8 Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) +48.3