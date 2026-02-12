RU

Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Первая медаль после рождения ребенка: Геращенко триумфально вернулась на международную арену

Ирина Геращенко (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрей Костенко

Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко успешно вернулась на международную арену после рождения дочери.

О первом международном старте отечественной звезды легкой атлетики - рассказывает РБК-Украина.

Как происходило возвращение

30-летняя украинка полностью пропустила сезон-2025 - длительная пауза была связана с беременностью и материнством.

К соревнованиям она вернулась только в начале 2026 года и сразу заявила о себе победой на командном чемпионате Украины с результатом 1,90 метра.

Следующим испытанием стал престижный международный турнир - этап Золотого тура в сербском Белграде. Здесь собрались сильные соперницы - призеры чемпионатов мира и Европы.

"Бронза" Золотого тура

Украинка уверенно проходила начальные высоты и до планки 1,91 м не потратила ни одной лишней попытки. Именно эту высоту она покорила со второй попытки, обновив личный рекорд сезона и гарантировав себе место на подиуме.

Следующая планка - 1,94 м - на этот раз не поддалась Геращенко. В итоге она завершила выступления с результатом 1,91 м и стала бронзовым призером турнира.

Победу на домашнем этапе одержала сербка Ангелина Топич, призер чемпионата мира-2025. Она в последней попытке взяла высоту 1,96 м и установила рекорд соревнований.

"Серебро" завоевала представительница Черногории, вице-чемпионка Европы-2022 Мария Вукович - 1,94 м.

Результаты турнира:

  1. Ангелина Топич (Сербия) - 1,96 м
  2. Мария Вукович (Черногория) - 1,94 м
  3. Ирина Геращенко (Украина) - 1,91 м

Что дальше

Как заявила Геращенко, она планирует выступить еще на двух стартах зимнего сезона - Кубке и чемпионате Украины, которые состоятся в феврале.

Главная цель прыгуньи - полноценно вернуться на международную арену летом.

 

Ранее мы рассказали, как Магучих одолела Левченко в украинской дуэли на Мировом туре.

