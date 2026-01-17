Проверили новичков: как сенсационный лидер УПЛ сыграл в первом матче года

Лидер чемпионата Украины - черкасский ЛНЗ успешно начал серию контрольных поединков на учебно-тренировочных сборах в Турции. В первом матче года команда Виталия Пономарева победила чешскую "Дуклу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу клуба .

Как прошел матч

"Фиолетовые" активно начали встречу и в конце первого тайма лидер чемпионата Украины сумел конвертировать игровое преимущество в забитые мячи. На 41-й минуте счет открыл Геннадий Пасич, забив первый гол ЛНЗ в 2026 году. А перед самым перерывом Шота Ноникашвили удвоил преимущество, отличившись после результативной передачи Пасича.

Во втором тайме "Дукла" сократила отставание. Впрочем, ЛНЗ удержал преимущество и довел контрольный матч до победы - 2:1.

Дебютанты в составе лидера

За черкасский клуб дебютировали экс-исполнители криворожского "Кривбасса" Егор Твердохлеб и Артур Микитишин. Также в составе был нигериец Адама Якубу, перешедший из словацкого "Тренчина".

Кроме того, Виталий Пономарев предоставил игровую практику молодым футболистам - Назару Смотрицкому, Даниилу Ященко из команды U-17 и Оресту Лепскому из U-19.

Среди соперников в спаррингах - "Шахтер"

ЛНЗ во время зимних сборов в Турции запланировал проведение девяти спаррингов. Команда встретится с зарубежными коллективами, а также с двумя соперниками из УПЛ. Особенно интересным должно быть противостояние с главным конкурентом за "золото" - донецким "Шахтером".

Следующие контрольные матчи ЛНЗ:

21 января - ЦСКА (Болгария)

25 января - "Полония" (Польша)

31 января - "Сараево" и "Железничар" (оба - Босния и Герцеговина)

7 февраля - "Колос" (Украина)

10 февраля - "Шахтер" (Украина)

12 февраля - "Рига" (Латвия)

Напомним, ЛНЗ завершил первую половину сезона в статусе сенсационного лидера УПЛ. Команда имеет 35 очков после 16-ти матчей и опережает "Шахтер" по дополнительным показателям.