Перевірили новачків: як сенсаційний лідер УПЛ зіграв у першому матчі року

Субота 17 січня 2026 14:10
Перевірили новачків: як сенсаційний лідер УПЛ зіграв у першому матчі року Фото: Єгор Твердохліб дебютував у ЛНЗ (ФК ЛНЗ)
Автор: Андрій Костенко

Лідер чемпіонату України – черкаський ЛНЗ успішно розпочав серію контрольних поєдинків на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. У першому матчі року команда Віталія Пономарьова перемогла чеську "Дуклу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу.

Як пройшов матч

"Фіолетові" активно розпочали зустріч і наприкінці першого тайму лідер чемпіонату України зумів конвертувати ігрову перевагу в забиті м'ячі. На 41-й хвилині рахунок відкрив Геннадій Пасіч, забивши перший гол ЛНЗ у 2026 році. А перед самою перервою Шота Нонікашвілі подвоїв перевагу, відзначившись після результативної передачі Пасіча.

У другому таймі "Дукла" скоротила відставання. Втім, ЛНЗ втримав перевагу та довів контрольний матч до перемоги – 2:1.

Перевірили новачків: як сенсаційний лідер УПЛ зіграв у першому матчі року

Дебютанти в складі лідера

За черкаський клуб дебютували екс-виконавці криворізького "Кривбаса" Єгор Твердохліб і Артур Микитишин. Також у складі був нігерієць Адама Якубу, що перейшов зі словацького "Тренчина".

Крім того, Віталій Пономарьов надав ігрову практику молодим футболістам – Назару Смотрицькому, Данилу Ященку з команди U-17 та Оресту Лепському з U-19.

Серед суперників у спарингах – "Шахтар"

ЛНЗ під час зимових зборів у Туреччині запланував проведення дев'яти спарингів. Команда зустрінеться із закордонними колективами, а також з двома суперниками з УПЛ. Особливо цікавим має бути протистояння з головним конкурентом за "золото" – донецьким "Шахтарем".

Наступні контрольні матчі ЛНЗ:

  • 21 січня – ЦСКА (Болгарія)
  • 25 січня – "Полонія" (Польща)
  • 31 січня – "Сараєво" та "Железнічар" (обидва – Боснія і Герцеговина)
  • 7 лютого – "Колос" (Україна)
  • 10 лютого – "Шахтар" (Україна)
  • 12 лютого – "Рига" (Латвія)

Нагадаємо, ЛНЗ завершив першу половину сезону в статусі сенсаційного лідера УПЛ. Команда має 35 очок після 16-ти матчів та випереджає "Шахтар" за додатковими показниками.

Раніше Юрій Вернидуб розповів, як співпрацюватиме з росіянами на чолі бакинського "Нефтчі".

Також читайте, як Ванат наздогнав Рафінью та Ямаля в бомбардирських перегонах Ла Ліги.

Футбол УПЛ
