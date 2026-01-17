Перевірили новачків: як сенсаційний лідер УПЛ зіграв у першому матчі року

Лідер чемпіонату України – черкаський ЛНЗ успішно розпочав серію контрольних поєдинків на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. У першому матчі року команда Віталія Пономарьова перемогла чеську "Дуклу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу клубу .

Як пройшов матч

"Фіолетові" активно розпочали зустріч і наприкінці першого тайму лідер чемпіонату України зумів конвертувати ігрову перевагу в забиті м'ячі. На 41-й хвилині рахунок відкрив Геннадій Пасіч, забивши перший гол ЛНЗ у 2026 році. А перед самою перервою Шота Нонікашвілі подвоїв перевагу, відзначившись після результативної передачі Пасіча.

У другому таймі "Дукла" скоротила відставання. Втім, ЛНЗ втримав перевагу та довів контрольний матч до перемоги – 2:1.

Дебютанти в складі лідера

За черкаський клуб дебютували екс-виконавці криворізького "Кривбаса" Єгор Твердохліб і Артур Микитишин. Також у складі був нігерієць Адама Якубу, що перейшов зі словацького "Тренчина".

Крім того, Віталій Пономарьов надав ігрову практику молодим футболістам – Назару Смотрицькому, Данилу Ященку з команди U-17 та Оресту Лепському з U-19.

Серед суперників у спарингах – "Шахтар"

ЛНЗ під час зимових зборів у Туреччині запланував проведення дев'яти спарингів. Команда зустрінеться із закордонними колективами, а також з двома суперниками з УПЛ. Особливо цікавим має бути протистояння з головним конкурентом за "золото" – донецьким "Шахтарем".

Наступні контрольні матчі ЛНЗ:

21 січня – ЦСКА (Болгарія)

25 січня – "Полонія" (Польща)

31 січня – "Сараєво" та "Железнічар" (обидва – Боснія і Герцеговина)

7 лютого – "Колос" (Україна)

10 лютого – "Шахтар" (Україна)

12 лютого – "Рига" (Латвія)

Нагадаємо, ЛНЗ завершив першу половину сезону в статусі сенсаційного лідера УПЛ. Команда має 35 очок після 16-ти матчів та випереджає "Шахтар" за додатковими показниками.