Прервалась рекордная победная серия в истории международного футбола (видео)

Фото: Сборная Марокко (frmf.ma)
Автор: Андрей Костенко

На Кубке африканских наций, матчи которого сейчас проходят на стадионах Марокко, прервалась самая длинная серия побед в истории сборных команд.

Кто владеет рекордом и какая команда остановила уникальную серию - рассказывает РБК-Украина.

Мировой рекорд Марокко

Невиданное до сих пор достижение установила сборная Марокко. Еще в октябре текущего года она одержала 16-ю подряд победу в официальных матчах, установив мировой рекорд. Африканская команда превзошла предыдущие достижения сборных Испании и Германии - по 15 успешных поединков.

После этого марокканцы продолжили серию до 19 побед подряд, однако в домашнем матче на Кубке африканских наций их победный ход остановился.

Кто прервал серию

Произошло это в игре хозяев турнира против Мали. В поединке группового раунда Марокко открыло счет - Браим Диас в компенсированное к первому тайму время реализовал пенальти. Впрочем, на 64-й минуте арбитр назначил 11-метровый уже в ворота марокканцев, и Лассин Сайоко сравнял счет.

Несмотря на доминирование в оставшееся время, команде Марокко не удалось вырвать победу и сохранить рекордную серию.

Достижение с нюансом

Серия побед Марокко учитывала исключительно официальные матчи в международные окна ФИФА. Но в этот перечень не попали игры Арабского Кубка, поскольку он носил неофициальный статус.

Отметим, что 18 из 19-ти побед в серии марокканцы одержали над представителями африканского континента. Единственное исключение в списке "жертв" - Бахрейн, представляющий Азию.

В неофициальных матчах вне календаря ФИФА марокканцы за этот период потерпели два поражения (от Кении и Буркина-Фасо) и однажды сыграли вничью с Оманом, но эти игры не влияли на рекорд.

Что известно о сборной Марокко

В последней версии рейтинга ФИФА команда находится на 11-й строчке - это лучший результат для африканских сборных.

Команда является победителями Кубка Африки-1976 и 3-кратными чемпионами Кубка африканских наций.

Кроме того, Марокко является единственной национальной командой из Африки, которая доходила до полуфинала чемпионатов мира (в 2022 году).

