"Находясь под обстрелами". Жена Жени Кота резко высказалась о предательстве Татьяны Денисовой

Что сказала Татаринцева о сотрудничестве с Денисовой

До начала большой войны они вместе работали над талант-шоу "Танці. World of Dance". После решения хореографа выбрать страну-агрессора, проект вышел в эфир другим.

Так, из него вырезали все сцены с судьями, среди которых были в частности она и Женя Кот. Для Натальи это тоже было важное шоу. Она была ведущей, но немало ее подводок убрали.

"Это полностью обесценивание работы. Ощущение досады. Мне было грустно. Мог быть очень крутой проект, потому что мы сняли много классного материала. Это была моя мечта, но она оборвалась из-за обстоятельств, за которые я не отвечаю и не контролирую", - сказала Татаринцева.

Также она прокомментировала, выходила ли на связь с Денисовой после ее решения вернуться в Россию. По словам Натальи, они не говорили да и смысла в этом она не видит.

"Ну что сделать с тем, кто достал мозг из головы и перенес куда-то в другое место? В этом нет абсолютно никакого смысла. Тем более, что она взяла, находясь под обстрелами, вернулась в Россию и начала вести там танцевальный проект. Человек, который видел, что происходило, прожил это и бежал отсюда, вернулся к этому агрессору и сел там работать", - подчеркнула Наталья.



Что известно о Денисовой и ее позиции

Напомним, она долгое время была одной из самых известных хореографок в Украине и работала в шоу "Танцюють всі". В 2016 году стала наставницей российского проекта "Танцы", где проработала несколько лет, а затем вернулась в Украину.

После начала полномасштабной войны заняла молчаливую позицию, покинула Украину и вернулась в страну-агрессор.

В 2022 году ее бывший муж Александр Кривошапко заявил, что еще в конце 2021-го она получала российское гражданство.

Денисова родилась 11 февраля 1980 года в Калининградской области, но с двухлетнего возраста жила в Севастополе. Некоторое время училась в РФ, но потом высшее образование получила в Киевском национальном университете культуры и искусств.

Кроме этого, в 2004 году создала собственный танцевальный коллектив, с которым гастролировала в Европе.