RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Паркер перевесил Уордли и выиграл битву взглядов перед боем (видео)

Фото: Джозеф Паркер и Фабио Уордли (instagram.com/daznboxing)
Автор: Андрей Костенко

25 октября в Лондоне состоится вечер бокса, главным событием которого станет поединок Джозефа Паркера и Фабио Уордли. Накануне поединка боксеры провели финальные взвешивание и битву взглядов.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на DAZN Boxing.

Битва за Усика

Бой состоится 25 октября на О2 Арене в Лондоне.

На ринг выйдут тяжеловесы - временный чемпион мира по версии WBO новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) и британец Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО), который владеет аналогичным титулом по версии WBA.

Победитель поединка должен стать претендентом на поединок с Александром Усиком.

Официальное взвешивание

Накануне поединка состоялось официальное взвешивание боксеров, Паркер показал вес 119 кг, тогда как Уордли - 110,1 кг.

Новозеландец также выиграл битву взглядов, которая состоялась после церемонии взвешивания. Соперники долго "сверлили" друг друга глазами, но британец все же первым отвел взгляд.

Кто покажет бой

Официальным транслятором вечера бокса в Лондоне 25 октября будет стриминговая платформа DAZN.

Противостояние Паркер - Уордли, которое возглавит боксерское событие, будут транслировать по системе PPV. Чтобы посмотреть бой нужно иметь подписку на сервис и произвести оплату за просмотр. В Украине стоимость трансляции всего вечера бокса стоит 1027 гривен.

Боксерское шоу в Лондоне стартует 25 октября в 16:00 по киевскому времени. Главный поединок Паркер - Уордли начнется ближе к полуночи 26 октября.

 

Ранее мы сообщили, что Александр Усик поднялся в историческом рейтинге европейских тяжеловесов.

Также читайте, как бывший соперник Кличко может сделать россиянина претендентом на Усика.

Читайте РБК-Украина в Google News
БоксАлександр Усик