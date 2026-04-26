Парамедик "Тайра" поразила признанием о принце Гарри: "Настоящий побратим"

Что "Тайра" сказала о принце Гарри

Парамедик вспомнила одну из своих встреч с принцем Гарри во время "Игр непокоренных" в немецком Дюссельдорфе.

Именно там, уже через полтора года после обмена, она впервые подробно рассказала ему о пережитом в плену и заметила, насколько эмоционально он воспринимает такие истории.

"Через полтора года после обмена, в Дюссельдорфе, рассказывая свою историю плена принцу Гарри, я видела, как глубоко, до мелочей он чувствует все, и не просто понимает, он проживает каждое слово, он знает, что такое судьба солдата", - отметила Паевская.

Парамедик подчеркнула, что каждый разговор с герцогом вызывает у нее ощущение, знакомое еще с фронта - будто это общение с побратимами перед боевым выходом.

Она говорит, что между ними возникло то редкое взаимопонимание, которое рождается только среди людей, закаленных войной.

"Тайра" с принцем Гарри (фото: instagram.com/paevska)

"Каждый раз как мы общаемся - ощущение такое, будто я говорю со своими перед боевым выходом, обсуждая предстоящую эвакуацию, а не старты сборной во второй день соревнований", - пояснила она.

Также "Тайра" провела параллель между принцем Гарри и украинскими летчиками, которые во время обороны Мариуполя, рискуя собой, вывозили раненых и доставляли медикаменты.

По ее словам, она испытывает к нему похожую благодарность, ведь после работы медиков, эвакуаторов и психологов человеку все равно нужен кто-то, кто поможет удержаться внутренне.

"В моем случае им стал герцог Сассекский. Я очень уважаю этого человека... Настоящий побратим - тот на кого ты всегда можешь положиться. И он знает, что может рассчитывать на каждого из нас взамен", - поделилась Юлия.

Как "Игры непокоренных" помогли ей после плена

Отдельно Паевская высоко оценила значение "Игр непокоренных", которые принц Гарри начал в 2014 году после службы в британской армии.

Она отметила, что именно этот проект стал важной частью ее собственного восстановления после плена.

По словам парамедика, Invictus Games стали для раненых и травмированных ветеранов настоящей "операцией по возрождению".

Их общение началось еще в 2022 году. Тогда между ними состоялся телефонный разговор, во время которого герцог выразил поддержку Украине и сообществу "Игр непокоренных".

Как отмечала "Тайра", огласка вокруг этой истории могла повлиять на прекращение давления на нее со стороны россиян и в конце концов поспособствовать ее обмену.

В 2023 году Паевская лично встретилась с принцем Гарри на "Играх непокоренных" в Дюссельдорфе, где получила две медали. Именно герцог Сассекский вручал ей награды.

Во время церемонии он отдельно выделил украинскую сборную и обратился к "Тайре", назвав ее смелой и жизнерадостной.

Во время тех же соревнований она также увиделась с Меган Маркл. По словам Паевской, супруги оставили после себя впечатление искренних, открытых и сочувствующих людей.

Она также поблагодарила принца за последовательную поддержку украинцев и за то, что он помогает держать тему обменов пленных в международном поле.

Встречи между ними происходили не только за рубежом. В апреле 2025 года принц Гарри без лишней огласки приехал во Львов, где побывал в реабилитационном центре Superhumans Center и пообщался с ранеными военными.

Тогда "Тайра" обращала внимание на его сдержанность, открытость и отсутствие показности.

В апреле 2026 года герцог Сассекский в третий раз приехал в Украину - на этот раз в Киев, где присоединился к конференции по безопасности.

В рамках визита он также встретился с украинскими военными, ветеранами и представителями гуманитарных инициатив.

Во время пребывания в Украине принц Гарри снова акцентировал на важности международной поддержки и необходимости не позволять миру отворачиваться от войны.

Два предыдущих приезда герцога в Украину также состоялись в 2025 году. 10 апреля он побывал во Львове, где посетил Superhumans Center и пообщался с ветеранами.

А уже в сентябре прибыл в Киев, чтобы воочию увидеть последствия полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины.