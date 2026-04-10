Остапчуки объявили о переезде в Канаду: что заставило семью покинуть Украину

11:52 10.04.2026 Пт
3 мин
Жена ведущего раскрыла, когда именно они планируют эмигрировать
Иванна Пашкевич
Остапчуки объявили о переезде в Канаду: что заставило семью покинуть Украину Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина сообщила, что их семья решила переехать в Канаду.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал блогерши.

Остапчуки эмигрируют в Канаду

"Дорогие читатели, наша семья приняла решение переехать в Канаду", - написала жена шоумена.

По ее словам, о переезде они с мужем начали задумываться еще около года назад.

В то же время, призналась она, долго не могла принять это решение окончательно.

"Над этим решением мы начали задумываться еще год назад, но эмиграция - это тяжелый шаг, поэтому лично я находила 1091 причину, чтобы оттянуть ее", - поделилась Екатерина.

Она также объяснила, что окончательно на решение повлиял обстрел дома ее мужа.

"Окончательно на это решение повлиял прилет по дому мужа, что стало для нас внутренним толчком и как бы последней каплей", - отметила она.

Владимир Остапчук с семьей эмигрирует в Канаду (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Из-за переезда в Канаду семья также решила продать автомобили. Блогерша объяснила, что перевезти авто в эту страну невозможно из-за местных правил.

Владимир Остапчук с семьей эмигрирует в Канаду (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

Почему Остапчуки выбрали именно Канаду

Екатерина рассказала, что переезд именно в Канаду для их семьи выглядит логичным.

По ее словам, Владимир является резидентом страны, а также имеет там семью.

"Мой муж - резидент Канады, а еще у него там живут старшие дети, поэтому сейчас переезд туда нам кажется закономерным и логичным", - пояснила она.

Кроме того, Остапчук сообщила, что сама имеет work permit. Впоследствии, по ее словам, после получения Владимиром гражданства она и их сын Тимофей смогут пройти этот путь через family sponsorship.

В то же время избранница шоумена подчеркнула, что не воспринимает это решение как безвозвратное.

Владимир Остапчук с женой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Лично мне морально легче не воспринимать это решение окончательным, поэтому оставляю за собой право на надежду вернуться. По крайней мере пока, будем жить на две страны", - написала она.

Также Екатерина призналась, что это решение далось ей непросто, но она убеждена: сейчас это лучший вариант для их ребенка.

"Я прожила уже все стадии отрицания, принятия и т.д. Но понимаю, что для ребенка сейчас это лучшее решение", - отметила она.

По словам любимой ведущего, недавно во время поездки в Канаду супруги уже уладили вопрос с документами.

Переезд семья планирует уже в ближайшее время - в июне. Екатерина уточнила, что 31 мая Владимир Остапчук будет работать в Европе, а уже оттуда отправится в Канаду.

Владимир Остапчук с женой и сыном (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Мы переезжаем в июне. 31 мая Вова в Европе проводит свадьбу и уже оттуда сразу в Канаду", - рассказала она.

Екатерина также добавила, что Владимир не будет прекращать работу ведущего.

По ее словам, сейчас у него много заказов в Европе, а из Канады добираться туда даже проще, чем из Украины.

Кроме этого, она рассказала, что Остапчук учился в университете в Канаде, последние полгода дистанционно продолжал обучение и сдавал экзамены.

Теперь, по ее словам, он имеет право преподавать в университетах Канады.

