Организаторы дали шанс, и она шокировала: исторический триумф 19-летней украинки на WTA

Юная украинская теннисистка Елизавета Котляр переписала собственную спортивную историю. 19-летняя спортсменка одержала свою дебютную, но чрезвычайно драматичную победу в основной сетке престижного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Настоящая сенсация прогремела на старте грунтового турнира серии WTA 250 в марокканском Рабате.
Котляр, которая сейчас занимает скромное 528-е место в мировом рейтинге и попала на соревнования только благодаря специальному приглашению (вайлдкард) от организаторов, выбила из борьбы опытную британку Франческу Джонс (105-я ракетка мира).
Для Елизаветы этот матч стал лишь третьим в карьере в основной сетке турниров такого уровня (включая челленджеры), и до этого дня она не знала вкуса побед.
Начало встречи также не предвещало чуда - первый сет украинка полностью провалила, отдав его со счетом 2:6.
Однако во второй партии Котляр продемонстрировала железные нервы. В сверхплотном противостоянии с пятью брейками ключевым стал гейм на подаче Лизы, который она филигранно закрыла "на ноль", забрав сет - 6:3.
Настоящий валидольный триллер развернулся в решающей партии:
В целом матч длился 2 часа и 22 минуты, зафиксировав исторический триумф украинского таланта.
Благодаря этому невероятному камбэку Котляр идет во второй круг соревнований в Марокко. Следующей соперницей Елизаветы станет шестая сеяная турнира, амбициозная хорватка Петра Марчинко.
Громкий поединок за выход в четвертьфинал состоится уже в среду, 20 мая, не ранее 12:00 по киевскому времени.
